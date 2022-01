L'application d'investissement alternatif Koia lève 1,4 million de dollars dans le cadre de son cycle de pré-amorçage mené par Seedcamp





LONDRES, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Koia, une nouvelle plateforme d'investissement qui introduit les actifs alternatifs en Europe, annonce un cycle de pré-amorçage de 1,4 million de dollars. Les investisseurs de ce cycle comprennent Seedcamp, RTP, Portfolio Ventures et des business angels. Les nouveaux investisseurs rejoignent les premiers bailleurs de fonds de Koia, dont les cofondateurs de Monzo et de Freetrade.

La mission de Koia est de rendre les actifs alternatifs accessibles à tous, via la propriété fractionnée, et de permettre aux utilisateurs d'investir dans des actifs qu'ils comprennent et qui les passionnent. Koia vise à faire tomber les obstacles à l'entrée et à permettre à quiconque de posséder un élément d'actif emblématique auparavant accessible uniquement au 1 % le plus riche. La start-up se lance avec des objets de collection comme les montres, le vin fin et les cartes Pokémon avec pour but de pouvoir ultimement fractionner n'importe quel type d'actif physique ou numérique.

L'intérêt pour les objets de collection est à son plus haut niveau, avec des ventes record en 2021 dans un large éventail de catégories, allant des baskets jusqu'aux cartes à collectionner, en passant par le whisky. Entre-temps, les actifs numériques sont également en plein essor, les NFT dépassant les 40 milliards de dollars de ventes.

Koia a été fondée par Richard Draper, Iris ten Teije et Ben Riazy, qui ont fait carrière dans des entreprises de services financiers classiques et des start-up de fintech. L'équipe estime que la démocratisation des services financiers ne fait que commencer et qu'en tirant parti, par exemple, de la blockchain et de la DeFi, il y aura des occasions de donner accès à de nouvelles classes d'actifs attrayantes et financièrement enrichissantes.

« Nous voulons permettre une économie fractionnée et ouvrir l'accès à des possibilités qui n'étaient auparavant accessibles qu'aux personnes les plus riches. Nous voulons rendre l'achat et la vente d'une fraction d'une Rolex aussi rapide et sans heurts que l'achat d'une fraction de part dans votre entreprise préférée. » Iris ten Teije, co-fondatrice de Koia

Pour réaliser cette vision, non seulement les montants d'investissement minimum de Koia rendront les actifs alternatifs plus accessibles, mais le stockage, l'assurance et l'authentification seront également pris en compte. Cela signifie que les investisseurs ne font face à aucun des obstacles qu'ils rencontrent habituellement lorsqu'ils tentent d'investir dans des solutions de rechange.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec l'équipe Koia dans le cadre de sa démarche visant à créer le principal marché fractionnaire. Nous assistons à la montée d'une nouvelle vague de collectionneurs qui investissent de plus en plus dans ce qui les passionne ? qu'il s'agisse de NFT, d'articles de basket-ball de collection ou de montres de luxe ? ce qui donne pour résultat un marché des actifs alternatifs en plein essor. Koia est parfaitement placée pour démocratiser davantage ce marché en servant mieux les utilisateurs qui cherchent à avoir accès à des objets de collection uniques et nous sommes impatients de voir comment ils vont changer le paysage des actifs alternatifs. » Tom Wilson, partenaire à Seedcamp

Koia a pour mission de rendre les actifs alternatifs accessibles et de construire une plateforme communautaire et composée de passionnés ayant pour but d'acheter, de collectionner et d'échanger des actifs alternatifs.

Grâce à la propriété fractionnée, tout individu peut accéder à des actifs alternatifs tels que le vin fin, les montres et les cartes Pokémon. Koia s'occupe également de l'approvisionnement, de l'authentification, du stockage et de l'assurance, afin que les utilisateurs bénéficient de tous les avantages sans se soucier de rien.

