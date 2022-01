Goomeo réinvente la visioconférence pour les équipes commerciales





Avec la généralisation du télétravail et la transformation digitale des entreprises qui s'accélère, les métiers commerciaux évoluent ainsi que leurs outils. Le business à distance est entré dans nos habitudes de travail et vendre en visio est devenu le nouveau challenge des équipes commerciales.

Après avoir développé pendant 10 ans des applications innovantes pour les plus grands salons b2b en Europe et dans le monde, Goomeo s'est orienté vers le développement d'un nouveau produit : Verticalls.?

Le lancement de la plateforme de visioconférence Verticalls est venu d'un constat simple : les outils classiques de visio ne sont plus adaptés au nouveau métier de commercial.

Aujourd'hui, pour réussir la digitalisation des équipes commerciales, les entreprises doivent disposer de solutions innovantes leur permettant de gagner du temps et d'augmenter leur performance commerciale.

C'est donc naturellement que Verticalls s'inscrit dans cette démarche avec une solution de visio intelligente adaptée aux besoins des commerciaux.

« Nous avons toujours eu à coeur de favoriser les interactions commerciales grâce à des fonctionnalités innovantes », explique Franck Auzanneau, CEO Goomeo.

Verticalls se positionne sur le marché comme une plateforme de visio simple et puissante mais surtout innovante grâce à l'intégration de l'intelligence Artificielle (IA) offrant une expérience client inédite et faisant de la visio un véritable avantage concurrentiel.

Un outil de visio complet avec toutes les fonctionnalités commerciales intégrées et bien plus encore :

Une plateforme à vos couleurs, sécurisée et sans téléchargement

Le playbook du commercial en accès permanent

Transcription et enregistrement des conversations

Analytics et rapports interactifs

Synchronisation CRM et intégration avec votre calendrier

Intégration au site web de l'entreprise

Et pour permettre aux entreprises et aux équipes commerciales et marketing de découvrir pleinement toutes les fonctionnalités de la plateforme, Verticalls propose un essai gratuit pendant 14 jours.

Verticalls en détails : https://www.verticalls.fr/produit

Verticalls : www.verticalls.fr

Prenez rendez-vous avec moi : https://calendly.com/enola-verticalls/call

Communiqué envoyé le 17 janvier 2022 à 05:05 et diffusé par :