Meysan Partners et Arkan Legal Consultants Group annoncent leur fusion





KOWEÏT, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Meysan Partners (« Meysan ») et Arkan Legal Consultants Group (« Arkan »), deux cabinets d'avocats hautement reconnus basés au Koweït, uniront leurs forces à compter du 1er janvier 2022, afin d'offrir à leurs clients les avantages combinés de deux cabinets d'avocats de première classe, axés sur le client, ce qui représente l'une des plus grandes fusions de cabinets d'avocats sur le marché juridique du Moyen-Orient au cours de la dernière décennie. Le cabinet fusionné opérera sous le nom de Meysan Partners.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette fusion avec Arkan. En unissant nos forces, nos clients bénéficieront du talent et des ressources collectives de deux cabinets leaders du marché, ce qui aidera à son tour Meysan à étendre ses services et à confirmer sa position de premier cabinet d'avocats au Koweït », a déclaré Waleed Al Tattan, président et associé de Meysan Partners.

"Il s'agit de répondre aux demandes croissantes des clients, les avocats des deux cabinets se complètent dans leurs domaines de pratique, leur vision et leur culture », a-t-il ajouté.

« Pour Arkan, cette fusion accroît considérablement notre présence au Koweït, où Meysan dispose d'une solide clientèle, et nous bénéficierons d'une plus grande empreinte géographique et d'un réseau plus étendu qui nous permettront d'élargir les services fournis à nos clients », a commenté Hussein Al-Abdullah, associé directeur d'Arkan.

Meysan continuera à offrir une expérience étendue et approfondie dans des domaines tels que les fusions et acquisitions, les marchés de capitaux, les affaires réglementaires et gouvernementales, les clients privés et le règlement des litiges.

Tous les membres d'Arkan et leur personnel travailleront depuis les bureaux de Meysan Partners et continueront à fournir les mêmes services de haute qualité sur lesquels tous les clients comptent désormais.

À propos de Meysan Partners

Fondé en 2015, Meysan Partners est un cabinet d'avocats moderne et progressiste qui cherche à se démarquer en offrant des conseils juridiques de haute qualité et innovants délivrés par une équipe d'avocats multilingues très expérimentés. Le cabinet a conseillé des clients de divers secteurs industriels dans le cadre de transactions et de litiges parmi les plus notables et les plus complexes de la région.

À propos d'Arkan

Le groupe Arkan Legal Consultants a été créé en 2010 par un groupe d'avocats koweïtiens et est actuellement l'un des groupes juridiques à la croissance et à l'expansion les plus rapides au Koweït.

