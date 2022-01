Waters accélère la spectrométrie de masse quantitative grâce à une nouvelle application sur la plateforme informatique waters_connect





Waters Corporation (NYSE : WAT) a annoncé aujourd'hui l'extension de sa plateforme logicielle informatique waters_connecttm afin d'aider ses clients à analyser leurs échantillons alimentaires et environnementaux au moyen de ses spectromètres de masse quadripolaires en tandem. La nouvelle application MS Quantm pour waters_connect permet aux laboratoires qui analysent un très grand nombre d'échantillons ou des échantillons en vue de quantifier des centaines de contaminants ou de composants à petites molécules en une seule analyse, de bénéficier d'un instrument plus efficace pour traiter et examiner les données et identifier les variations de lot à lot.

L'application MS Quan permet aux laboratoires utilisant les spectromètres de masse Waterstm Xevotm de convertir rapidement et précisément les données de mesure des composés en résultats pertinents, de manière traçable, conforme et sécurisée. Faisant appel à une interface utilisateur basée sur Internet, l'application MS Quan comporte une fonction d'examen ciblant les exceptions (Exception Focused Review ou XFR) capable de réduire les délais d'examen des données jusqu'à 50 % en permettant aux utilisateurs de ne se concentrer que sur les résultats qui ne correspondent pas aux critères qu'ils ont préalablement établis.

« La plateforme waters_connect constitue le fondement du laboratoire connecté du futur, où les données ne seront plus cloisonnées, mais pourront être partagées en toute sécurité au sein d'une communauté de scientifiques connectés à l'aide d'applications qui communiquent entre elles », a déclaré Jon Pratt, vice-président principal de Waters Corporation. « MS Quan est un parfait exemple de nouvelle application et d'optimisation de qualité que nous apportons à nos clients grâce à waters_connect et à son architecture de plateforme conçue pour garantir l'intégrité, la conformité, la sécurité et l'accessibilité des données. »

Plusieurs scientifiques de Primoris (Zwijnaarde, Belgique), un laboratoire sous-traitant international, ont participé aux tests bêta de l'application logicielle MS Quan. Primoris mesure les taux de polluants et de résidus de pesticides dans les aliments et le fourrage et analyse également les additifs et compléments alimentaires ainsi que les huiles essentielles.

« Nous utilisons MassLynx et TargetLynx de Waters depuis très longtemps, donc nous connaissions le potentiel de cette nouvelle application dès le départ », a indiqué Janne Dombrecht, responsable des analyses chez Primoris Belgique. « Le produit final correspond exactement à ce que nous recherchions. Notre étroite relation avec Waters et la possibilité de tester ce produit pour nous assurer qu'il convenait parfaitement à nos méthodes prouvent qu'il s'agit d'une situation donnant-donnant. Nous nous réjouissons de déployer l'application au sein de Primoris ! »

Le flux de travail de quantification de waters_connect et l'application MS Quan sont désormais disponibles dans le monde entier sous forme de mise à niveau des spectromètres de masse quadripolaires en tandem haut de gamme de Waters.i

À propos de Waters Corporation

Waters Corporation (NYSE : WAT), leader mondial des instruments et logiciels d'analyse, est un pionnier dans le domaine des innovations en chromatographie, spectrométrie de masse et analyse thermique, au service des sciences de la vie, des matériaux et de l'agroalimentaire depuis plus de 60 ans. Comptant plus de 7 400 collaborateurs dans le monde, Waters est directement présent dans 35 pays avec quatorze sites de production, et ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

Waters, MS Quan, Xevo, MassLynx, TargetLynx et waters_connect sont des marques commerciales de Waters Corporation. Primoris est une marque commerciale de Primoris Belgique.

i Pour l'instant, l'application MS Quan est destinée aux études de quantification des petites molécules et est compatible avec les spectromètres de masse quadripolaire en tandem Xevo TQ-XS, Xevo TQ-S micro et TQ-S cronos de Waters, équipés d'un système ACQUITY I-Class, ACQUITY H-Class ou ACQUITY Premier. Par ailleurs, le logiciel waters_connect est actuellement disponible sous forme de produit de poste de travail « sur site » uniquement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

