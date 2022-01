NextSmartShip, leader de la logistique et du traitement des commandes en ligne, s'associe au géant du commerce électronique médical B2B LyncMed





La solution NextSmartShip pour les plates-formes de commerce électronique B2B va étendre la portée mondiale

SHENZHEN, Chine, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- NextSmartShip , un fournisseur de services d'exécution de commandes de pointe pour les e-commerçants du monde entier, a signé un accord de partenariat stratégique avec LyncMed, une des principales plates-formes mondiales de commerce électronique B2B pour les dispositifs médicaux.

Dans le cadre de ce partenariat, NextSmartShip permettra à LyncMed d'étendre sa portée mondiale grâce à son expertise de pointe en matière de logistique et de traitement des commandes ainsi qu'à sa plate-forme SaaS exclusive de nouvelle génération ? Fulfillship .

Le commerce électronique mondial a connu une croissance exceptionnelle depuis la pandémie. De nouvelles plate-formes comme Shopify, WooCommerce, Wix, Walmart, et même des plate-formes B2B ont été propulsées dans une phase de croissance rapide, dans laquelle les entreprises de routage ont joué un rôle fondamental.

<NextSmartShip Solution> est en train de devenir la référence pour de plus en plus de plate-formes B2B grâce à ses fonctionnalités exhaustives et innovantes et à son expérience considérable au service de plus de 1000 marques internationales de DTC. Caractéristiques :

Couverture mondiale de 97 % avec plus de 70 transporteurs internationaux partenaires de premier plan ;

Plate-forme SaaS de nouvelle génération qui prend en charge la recommandation d'itinéraires, l'estimation des frais, la distribution intelligente des stocks, les mises à jour de suivi transparentes, etc. ;

Kits API ouverts qui permettent une intégration facile dans les plate-formes B2B ;

Serveurs dédiés qui assurent une transmission rapide, stable et sécurisée des données ;

Services à valeur ajoutée haut de gamme ;

Expérience unique : collecte auprès de vos milliers de fournisseurs (en Chine) et livraison dans le monde entier ;

Solution de paiement transparente qui offre des modèles de facturation flexibles ;

Service client très bien noté.

« LyncMed espère répondre à des exigences plus vastes au niveau mondial grâce à une solution logistique à la fois stable, efficace, exhaustive et flexible, et c'est exactement ce que <NextSmartShip Solution> peut offrir. Nous sommes plus que ravis de travailler avec LyncMed pour accélérer la transformation de l'industrie des dispositifs médicaux ».

« Nous avons été choisis comme fournisseur de solutions d'exécution pour une dizaine de plate-formes de commerce électronique B2B similaires dans le monde. Cela atteste de la rareté de <NextSmartShip Solution>. Nous sommes très reconnaissants envers tous les partenaires pour leur confiance et nous espérons aider davantage d'entreprises similaires à se développer » à déclaré William Yu, PDG et fondateur de NextSmartShip.

À propos de NextSmartShip

NextSmartShip est une centrale logistique GLOCAL axée sur la technologie qui s'efforce d'aider les marques de DTC de différentes envergures à faire progresser leur commerce électronique.

Depuis sa création en 2019, l'entreprise a aidé des milliers de marques de commerce électronique à enregistrer une croissance exceptionnelle grâce à ses services d'exécution professionnels, stables et abordables. Elle livre désormais plus d'un million de colis par an vers des destinations internationales.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jackie.Jiang@nextsmartship.com

