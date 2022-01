À la suite de la libération des otages, des soupirs de soulagement dans la communauté juive et des appels à une sécurité accrue





TORONTO, le 16 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Après avoir appris que les otages de la synagogue Beth Israel de Colleyville, au Texas, avaient été libérés indemnes, les coprésidents du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, Joel Reitman et Jeff Rosenthal, ont fait la déclaration suivante :

« Le conseil d'administration du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, de même que les dirigeants des fédérations juives du Canada et les juifs canadiens d'un océan à l'autre, ont suivi hier la situation horrible survenue à Colleyville, au Texas, en retenant leur souffle. Nous avons été profondément soulagés d'apprendre que tous les otages ont été sauvés et qu'ils étaient indemnes après une terrible épreuve qui a duré 11 heures. Il faut féliciter les forces de l'ordre à tous les niveaux aux États-Unis d'avoir agi de façon stratégique et décisive. Nos pensées et nos prières accompagnent les otages, leur famille et la communauté de Colleyville alors qu'ils commencent à se remettre de ce traumatisme. »

« L'antisémitisme est un problème qui prend de l'ampleur dans le monde entier. Nous réitérons notre appel en faveur d'investissements accrus dans la sécurité de la communauté juive au Canada, y compris l'établissement d'un Community Security Trust inspiré de celui du Royaume-Uni et l'amélioration du programme d'infrastructure de sécurité, ce qui profiterait à tous les membres des minorités à risque dans ce pays. »

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes est l'agent de défense des droits des fédérations juives du Canada-UIA.

