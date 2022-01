WEBTOON et HYBE lancent 7FATES: CHAKHO en collaboration avec BTS





WEBTOON, la première plateforme numérique au monde pour la bande dessinée, et HYBE viennent d'annoncer que le très attendu 7FATES: CHAKHO est désormais disponible dans le monde entier en dix langues. Le premier épisode du webcomic -bande dessinée en ligne- créé en collaboration avec BTS, véritable icône de la pop du 21e siècle, est désormais disponible sur WEBTOON. La série se poursuivra avec de nouveaux épisodes chaque semaine.

Pour célébrer la sortie mondiale de son webcomic, WEBTOON a inauguré une série de panneaux d'affichage numériques présentant des membres du groupe BTS et certaines scènes de 7FATES : CHAKHO. Les panneaux d'affichage animeront les principaux centres urbains du monde entier, notamment Times Square à New York, Séoul, Bangkok et Taipei. Ces panneaux d'affichage numérique font suite à une vidéo teaser de BTS diffusée sur les réseaux sociaux, dont le succès a été phénoménal avec plus de 50 millions de vues.

7FATES : CHAKHO est l'histoire mouvementée de sept jeunes hommes liés par le destin. Après avoir grandi ensemble et traversé une série d'épreuves et de turbulences, ils sont contraints de former un groupe unifié de sept personnes afin de libérer leur destin. 7FATES : CHAKHO est une fiction urbaine qui se déroule dans un futur proche, inspirée par les chasseurs de tigres "Chakhogapsa" de la dynastie Joseon en Corée. Ce récit est une relecture par HYBE des contes traditionnels de tigres coréens et d'un monde mythologique de bêtes sauvages.

WEBTOON et HYBE publieront également les webcomics originaux DARK MOON : THE BLOOD ALTAR et THE STAR SEEKERS, réalisés en collaboration avec les artistes de HYBE ENHYPEN et TOMORROW X TOGETHER respectivement. Chaque webcomic sera diffusé dans le monde entier sur WEBTOON.

La collaboration de WEBTOON avec HYBE est une composante de la campagne Super Casting annoncée précédemment, qui regroupe des ententes de partenariat internationales en vue d'amener sur WEBTOON certaines des entreprises de divertissement les plus intéressantes au monde. Le Super Casting permet aux grands noms du divertissement de collaborer avec WEBTOON et d'étendre leur propriété intellectuelle et leurs franchises de divertissement à de nouvelles plateformes, à de nouveaux fans et à de nouveaux formats tels que les romans et les bandes dessinées en ligne. En collaborant avec HYBE, WEBTOON consolide sa position de leader mondial dans la création et le développement de fandoms en ligne.

À propos de WEBTOON

WEBTOON® est la première plateforme numérique au monde consacrée à la narration visuelle. En tant que première plateforme moderne d'édition numérique et d'auto-publication de bandes dessinées numériques, WEBTOON a révolutionné le mode de création et de diffusion des histoires visuelles, offrant à chacun la possibilité de devenir un créateur.

WEBTOON, c'est aussi un phénomène culturel et mondial, pionnier de la distribution et de la lecture de bandes dessinées sur Internet. Comptant en moyenne plus de 72 millions d'utilisateurs actifs mensuels, les séries WEBTOON sont regardées par un plus grand nombre de personnes que la plupart des émissions de télévision. WEBTOON propose un catalogue large et diversifié de contenus provenant du monde entier, notamment des romans d'amour, des thrillers, des films fantastiques, des comédies, etc. WEBTOON est l'application numéro 1 chez les 16-24 ans en Corée et figure également parmi les meilleures du même groupe dans les autres pays.

Lancé aux États-Unis en 2014, WEBTOON propose des milliers de séries détenues par des créateurs, avec des épisodes mis en ligne quotidiennement. Grâce à des partenariats avec Legendary, POW !, Top Cow/Image et bien d'autres, WEBTOON élève la narration à un niveau supérieur. Les créateurs ont été nominés pour plusieurs Eisner Awards et ont remporté une multitude de Ringo Awards. L'application WEBTOON peut être téléchargée gratuitement sur les plateformes Android et iOS.

À propos de HYBE

HYBE, anciennement Big Hit Entertainment, est une entreprise proposant une plateforme lifestyle de divertissement innovante pour l'industrie musicale, avec le slogan "We believe in music". La société est cotée sur le marché KOSPI de la Bourse de Corée (KRX) depuis octobre 2020. HYBE a développé ses activités commerciales dans le secteur du divertissement en s'appuyant sur trois piliers. La division label propose des créations centrées sur la musique et des artistes tels que BTS, TOMORROW X TOGETHER, SEVENTEEN, ENHYPEN et ZICO. Solution exploite des entités commerciales spécialisées dans le contenu vidéo, la propriété intellectuelle, l'apprentissage et les jeux. La division plateforme connecte et développe l'ensemble des contenus et services de HYBE. À partir de ses opérations organiques et des synergies créées dans chaque domaine, HYBE vise à créer un contenu de première qualité, à élargir l'expérience des fans et à se démarquer pour tous ceux qui apprécient un style de vie de divertissement axé sur la musique.

