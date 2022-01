Les Métallos saluent une héroïne et grande défenseure des droits des travailleuses et travailleurs : Alexa McDonough





Le Syndicat des Métallos rend hommage à Alexa McDonough et salue son sens de solidarité avec le mouvement syndical canadien et tous les travailleuses et travailleurs. Ancienne cheffe du Nouveau Parti démocratique de 1995 à 2003, elle a joué un rôle capital dans l'adoption à l'unanimité de la loi Westray, qui visait à établir la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise pour les décès et blessures en milieu de travail.

« Alexa est une héroïne pour notre syndicat », a déclaré Ken Neumann, directeur national des Métallos. « Elle a ouvert la voie aux femmes en politique et a orchestré l'adoption de la loi Westray, une victoire importante pour les droits des travailleurs au Canada. »

Alexa McDonough était à l'origine du vote unanime à la Chambre des communes en faveur de la loi Westray, qui a introduit d'importants changements au Code criminal, a fait valoir Ken Neumann.

Cette année marquera le 30e anniversaire de l'explosion tragique de la mine de charbon Westray à Plymouth, en Nouvelle-Écosse, qui a provoqué la mort de 26 mineurs le 9 mai 1992. Une enquête a conclu que l'explosion aurait pu être évitée, mais les chefs d'accusation contre les dirigeants de la mine n'ont pas été retenus.

« Alexa McDonough a travaillé en étroite collaboration avec notre syndicat et Lawrence McBrearty, directeur national des Métallos jusqu'en 2004 », a souligné Ken Neumann. « La loi Westray a été adoptée à l'unanimité par la Chambre des communes en 2003, puis par le Sénat en 2004. »

Ken Neumann a ajouté que la lutte pour faire appliquer la loi Westray se poursuit aujourd'hui, alors que les travailleurs continuent de perdre la vie au travail, comme nous l'avons vu de façon tragique cette semaine, avec le décès d'un métallo chez Interfor en Colombie-Britannique, ou encore le décès d'un travailleur et la mort présumée de cinq autres dans l'explosion de l'entreprise Eastway Tank à Nepean, en Ontario.

Lawrence McBrearty a affirmé que la lutte continue pour protéger la vie et la sécurité des travailleurs, près de 20 ans après l'adoption de la loi Westray.

« Alexa McDonough a porté ce projet de loi à la Chambre des communes et a été à nos côtés jusqu'au bout », a déclaré l'ancien directeur national des Métallos . « C'était une véritable championne des droits des travailleuses et travailleurs ».

Le Syndicat des Métallos présente ses condoléances à la famille d'Alexa McDonough, à ses amis et à sa grande famille politique.

