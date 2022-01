Le Universal Connector for SAP de Stonebranch obtient la certification SAP pour son intégration avec SAP S/4HANA®





La certification confirme l'interopérabilité entre le Universal Automation Center de Stonebranch et la suite de gestion SAP S/4HANA.

ALPHARETTA, Géorgie, 14 janvier 2022 /CNW/ - Stonebranch, un important fournisseur de solutions d'orchestration de services et d'automatisation, a annoncé aujourd'hui que son Universal Connector for SAP a obtenu la certification SAP pour sa capacité d'intégration directe avec SAP S/4HANA.

Le centre d'intégration et de certification SAP (ICC SAP) a attesté que le Universal Connector for SAP s'intègre à SAP S/4HANA au moyen de technologies d'intégration standard. SAP S/4HANA est une suite de gestion de nouvelle génération, conçue pour la plateforme SAP HANA et offrant des options de déploiement sur place et en nuage. Elle est conçue pour servir de noyau numérique et aider les clients à guider la transformation numérique dans l'ensemble de leur organisation, en tirant parti de l'expérience utilisateur primée et axée sur les rôles de SAP Fiori®.

« Avec l'ajout de la certification pour l'intégration à S/4HANA à notre liste croissante de certifications SAP, le Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch est en mesure d'orchestrer de façon centralisée toutes les tâches automatisées, que ce soit dans l'écosystème SAP ou en dehors de celui-ci, a déclaré Giuseppe Damiani, chef de la direction de Stonebranch. Le nombre important de nos clients qui utilisent les applications SAP S/4HANA, SAP ECC et SAP Fiori sont ravis de pouvoir gérer de façon centralisée tous les processus automatisés à travers l'ensemble de leur système SAP. Cela dit, ils se rendent rapidement compte qu'ils peuvent créer des flux de travail organisés qui automatisent les applications SAP parallèlement à toute autre application. »

Disponible sur le SAP Store (anciennement le SAP App Center), le Universal Connector for SAP permet une intégration directe, riche en fonctionnalités, entre le Universal Automation Center et une variété de solutions SAP. Il permet aux utilisateurs finaux de SAP de gérer les processus opérationnels et les tâches d'arrière-plan de SAP, offrant ainsi un contrôle et une visibilité centralisés, un meilleur traitement des erreurs et la capacité d'ajouter des solutions SAP à des flux de travail plus complexes qui comprennent des solutions autres que SAP. Stonebranch offre une vaste sélection d'intégrations préconçues comme celle-ci pour aider les professionnels des TI à éliminer les silos d'automatisation et à orchestrer de façon centralisée les processus automatisés dans n'importe quelle plateforme ou application.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation des TI qui transforment les environnements de TI commerciaux en faisant la transition de la simple automatisation des tâches de TI vers l'automatisation sophistiquée des services opérationnels en temps réel. Peu importe le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sûre. La plateforme Universal Automation Center de Stonebranch permet aux entreprises d'orchestrer de façon transparente les charges de travail et les données entre les écosystèmes technologiques et les silos. Établie à Atlanta, en Géorgie, et misant sur des points de contact et de soutien à l'échelle des Amériques, de l'Europe et de l'Asie, Stonebranch est au service de certaines des plus grandes institutions financières, manufacturières, de soins de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

Avertissement concernant SAP

SAP, SAP S/4HANA, SAP HANA, SAP Fiori et les autres produits et services SAP mentionnés aux présentes, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques de commerce ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne et dans d'autres pays. Consultez la page http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx pour obtenir davantage de renseignements et d'avis sur les marques de commerce. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives.

