Cogeco inc. annonce les résultats des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires





MONTRÉAL, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (« Cogeco ») (TSX: CGO) annonce que tous les candidats à l'élection indiqués dans sa circulaire d'information datée du 16 novembre 2021 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 14 janvier 2022 en mode virtuel (l'« assemblée »).

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Résultats Pour % Pour Abstentions % Abstentions Louis Audet Élu 37 594 831 99,24 289 050 0,76 Arun Bajaj Élu 37 333 362 98,55 550 519 1,45 Mary-Ann Bell Élue 36 644 587 96,73 1 239 294 3,27 James C. Cherry Élu 37 709 571 99,54 174 310 0,46 Patricia Curadeau-Grou Élue 37 708 785 99,54 175 096 0,46 Samih Elhage Élu 37 710 415 99,54 173 466 0,46 Philippe Jetté Élu 37 880 345 99,99 3 536 0,01 Normand Legault Élu 37 138 607 98,03 745 274 1,97 David McAusland Élu 36 891 960 97,38 991 921 2,62

On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

