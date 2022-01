MISE À JOUR - Avis aux médias - Le ministre Fraser fera une annonce du soutien pour aider les organismes qui offrent des services d'établissement des réfugiés aux nouveaux arrivants.





OTTAWA, ON, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une importante annonce de financement par téléconférence pour aider les organismes qui offrent des services de réinstallation et d'établissement aux réfugiés et autres nouveaux arrivants vulnérables au Canada. Un point de presse suivra l'annonce.

Les participants incluent:

Sukh Dhaliwal , député de Surrey -Newton

, député de -Newton Serge Cormier , député d'Acadie-Bathurst

, député d'Acadie-Bathurst Jonathan Oldman , president-directeur général, Immigrant Services Society of British Columbia

, president-directeur général, Immigrant Services Society of Kim Chamberlain , directrice générale, L'Association multiculturelle région Chaleur

Date : Le lundi 17 janvier 2022 Heure : 12 h 30 (HE)

Notes à l'intention des médias

Le point de presse aura lieu par téléconférence.

Numéro sans frais ( Canada /É.-U.) : 1-866-206-0153

Numéro local : 613-954-9003



Code d'accès : 4990460#

