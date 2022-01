Enquête du Bureau du coroner : la maltraitance organisationnelle ne doit pas être écartée, insiste le Réseau FADOQ





MONTRÉAL, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ déplore que la ministre des Aînés, Marguerite Blais, ait refusé d'aborder la notion de maltraitance organisationnelle lors de son témoignage dans le cadre de l'enquête du Bureau du coroner concernant les décès de la COVID-19 survenus dans des milieux d'hébergement au cours de la première vague.

Le gouvernement Legault doit reconnaître que la maltraitance organisationnelle est une réalité et doit l'insérer dans son projet de loi 101, Loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que la surveillance de la qualité des services de santé et des services sociaux.

Cela doit mener à des changements concrets, notamment au niveau des ratios de personnel soignant/patient, du financement du système de la santé ainsi que dans l'offre de soins et de services à domicile.

« Bien avant la pandémie, le Réseau FADOQ soulignait que le traitement réservé aux résidents en CHSLD s'apparentait à de la maltraitance organisationnelle. Le Réseau FADOQ ne comprend pas pourquoi la ministre et le gouvernement du Québec refusent d'aborder la notion de maltraitance organisationnelle », affirme Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

Pour le Réseau FADOQ, il y a présence de maltraitance organisationnelle quand les politiques budgétaires et autres ont des impacts sur la capacité du système à desservir convenablement sa clientèle ou lorsque les procédures d'un établissement créent des situations pouvant causer du tort ou de la détresse aux usagers.

Faire la lumière et régler le problème en profondeur

De nombreux témoignages ont été recueillis par la coroner Géhane Khamel, dont certains sont contradictoires. Alors que les audiences se poursuivent, le Réseau FADOQ espère que l'ensemble des morceaux du casse-tête seront assemblés afin que l'enquête puisse contribuer à améliorer le système de santé du Québec, tout particulièrement le secteur de l'hébergement et des soins de longue durée. Il importe que l'histoire ne se répète pas.

« Qui dit vrai? Le réseau de la santé avait-il préparé les CHLSD? Les familles des victimes attendent des réponses. Nous espérons que la coroner Kamel pourra faire la lumière sur toutes ces questions. Mais surtout, que ses recommandations finales seront appliquées afin d'apporter des changements plus que nécessaires afin que nos aînés vieillissent dans le respect et la dignité dans les CHSLD », souligne Mme Tassé-Goodman.

