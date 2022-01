ENTENTE ENTRE MADAME NATHALIE BONDIL ET DES MEMBRES ET ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL





Les parties sont heureuses d'annoncer qu'elles ont convenu d'un règlement à l'amiable.

MONTRÉAL, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - A l'automne 2019, saisi d'allégations sérieuses concernant la dégradation du climat de travail, le conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal a retenu les services d'une firme indépendante et spécialisée pour analyser la situation. Bien que le rapport produit par cette firme ait dressé un certain nombre de recommandations afférentes au climat de travail, Madame Bondil, pour sa part, n'était pas visée personnellement par quelque allégation de harcèlement contenue dans la plainte et elle souhaitait, tout comme le CA du Musée, que cette situation soit réglée.

Dans le contexte du processus qui visait la mise en oeuvre des recommandations du rapport, le CA du Musée a ultimement pris la décision de mettre fin au contrat de Madame Bondil. Quoiqu'en désaccord avec l'approche de Madame Bondil quant à la gestion de cette situation, le CA du Musée ne remettait pas en cause, par ailleurs, son professionnalisme et son engagement profond et sincère envers le Musée.

Le CA du Musée note que pendant la période en question, qui coïncidait avec la gestion de crise liée à la pandémie, Madame Bondil a travaillé sans relâche pour protéger l'institution et sécuriser les emplois.

Le Musée remercie Madame Bondil pour les réalisations artistiques importantes qu'elles a accomplies avec les équipes remarquables qu'elle dirigeait pendant les nombreuses années qu'elle a consacrées au Musée, dont notamment le développement majeur des collections, le rayonnement international des expositions, les expansions du pavillon d'art québécois et canadien en 2011, du pavillon pour la Paix en 2016, l'aile du Tout-Monde en 2019 ainsi que le développement exceptionnel des actions éducatives, sociales, inclusives et thérapeutiques. Le Musée est convaincu que Madame Bondil continuera à faire profiter de ses talents les amateurs d'art, notamment à l'Institut du monde arabe à Paris.

Profondément attachée aux Montréalais et Montréalaises, Madame Bondil remercie le Musée des beaux-arts de Montréal et toutes ses équipes, la ville de Montréal, le Québec et le Canada pour leur soutien durant tant d'années : « Bien qu'ayant été profondément blessée, je sais que cette situation a été également difficile pour toutes les parties impliquées, notamment pour les employés du Musée. Je souhaite pour le futur le meilleur des succès au Musée des beaux-arts de Montréal : Merci pour toutes ces années extraordinaires. »

*** Veuillez noter que les parties ne feront pas d'autres commentaires et n'accorderont pas d'entrevues

SOURCE Musée des beaux-arts de Montréal

Communiqué envoyé le 14 janvier 2022 à 15:45 et diffusé par :