Mary Kay poursuit son engagement en matière de science de la peau





Mary Kay Inc., l'une des sociétés de soins de la peau, les plus innovantes au monde, a participé à deux congrès européens majeurs, à la fin de l'année 2021. Lors du 19e Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge, Mary Kay Inc. a présenté une affiche scientifique sur l'utilisation et la tolérance liées à une formule hautement concentrée en rétinol, pour la peau des Asiatiques. Mary Kay Inc. s'est également associée avec la Société européenne de recherche dermatologique (Society's Dermatological Research, ESDR) pour soutenir le Congrès des futurs leaders en dermatologie lors de sa 50e Conférence annuelle. À l'occasion de cette conférence, Mary Kay Inc. a partagé les résultats d'une récente étude clinique ayant démontré la capacité d'une formule cosmétique à atténuer les symptômes liés aux peaux sensibles.

Le 19e Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge a eu lieu du 16 au 18 septembre 2021 à Monte-Carlo, sous le haut patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Les participants à cette conférence représentaient diverses professions, incluant notamment des dermatologues, chirurgiens plasticiens et esthétiques, médecins spécialisés dans l'anti-âge, et praticiens en médecine esthétique et générale. Plus de 8 300 participants issus de 130 pays ont rejoint la conférence, soit en personne, soit sous forme virtuelle. La plateforme numérique offrait une expérience virtuelle immersive qui a complété l'événement physique, permettant ainsi à l'auditoire de rejoindre l'exposition numérique et visionner des ateliers, quelles que soient les distances ou les restrictions de déplacement.

Les scientifiques de Mary Kay ont à cette occasion fièrement partagé leurs toutes dernières recherches sur l'utilisation et la tolérance liées au rétinol. En recourant à un protocole de rétinisation progressive chez des Asiatiques, une amélioration de l'apparence globale de la peau a été observée, ainsi qu'une réduction de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, un problème fréquent associé à l'utilisation de rétinol, particulièrement pour les peaux colorées.

« Le rétinol est un ingrédient de référence en matière de soins de la peau, qui présente de nombreux bienfaits démontrés. Pour autant, l'expérience et la tolérance liées aux produits à base de rétinol varient en fonction des personnes. Pour les personnes concernées par une possible irritation ou hyperpigmentation, les résultats de cette étude offrent des solutions potentielles. Je suis particulièrement ravie de partager ces recherches avec la communauté scientifique internationale lors du 19e Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge (Anti-Aging Medicine World Congress, AMWC), transmettant ainsi nos études innovantes aux professionnels de la science dermatologique et anti-âge », a déclaré la Dre Lucy Gildea, directrice scientifique, chez Mary Kay Inc.

« L'AMWC 2021 a présenté un programme à plusieurs axes sur la médecine esthétique et anti-âge, destiné à promouvoir la formation continue de haut niveau, et nous sommes enchantés que Mary Kay ait figuré cette année parmi les participants. Nous espérons avoir efficacement contribué à inspirer l'échange de nouvelles idées, et le partage du ''savoir-faire'' dans ce domaine, à l'échelle mondiale », a déclaré Catherine Decuyper, fondatrice et présidente d'EuroMediCom. « Je remercie notre équipe, nos partenaires mondiaux, les participants, ainsi que l'ensemble de la communauté scientifique, pour leurs contributions, et l'opportunité qu'ils nous ont accordée de répondre à leurs besoins en matière de médecine esthétique et anti-âge. »

Après le succès de l'AMWC 2021, EuroMediCom organisera l'AMWC 2022 du 31 mars au 2 avril 2022, à nouveau sous forme hybride, afin de permettre aux délégués du monde entier de participer à la 20e édition de son Congrès mondial de premier plan, en matière de médecine esthétique et anti-âge. Les inscrits peuvent choisir d'y assister en personne, ou de visionner des sessions diffusées en direct partout à travers le monde.

Le Congrès annuel de la Société européenne de recherche dermatologique (European Society's Dermatological Research, ESDR) a lieu en Europe chaque année au mois de septembre. En 2021, en raison des restrictions de déplacement et des précautions liées à la COVID-19, le rassemblement annuel s'est tenu sous forme entièrement virtuelle, du 22 au 25 septembre 2021. L'ESDR soutient la recherche en dermatologie afin d'améliorer la santé des patients qui souffrent de diverses maladies dermatologiques et infectieuses, et d'immunodéficience. En plus de présenter ses recherches, Mary Kay a également soutenu le Congrès des futurs leaders en dermatologie, qui a ouvert la conférence.

Geetha Kalahasti, scientifique principale adjointe, chez Mary Kay Inc., a partagé les résultats d'une étude clinique récente portant sur l'évaluation des effets d'une nouvelle formule contenant un mélange de lipides identiques au ratio naturel de la peau, à savoir un antagoniste relatif aux nocicepteurs (TRPV-1) et un extrait botanique qui réduit l'expression des cytokines pro-inflammatoires.

« Chez Mary Kay, nous sommes déterminés à comprendre la biologie de la peau, et à concevoir de nouveaux produits qui répondent aux besoins dermatologiques. L'une de nos priorités actuelles réside dans la relation entre peau sensible et fonction de la barrière cutanée », a déclaré Mme Kalahasti. « Chacun de ces éléments ciblait un mécanisme biologique spécifique contribuant à la rougeur de la peau. Les résultats ont révélé que cette approche à plusieurs axes contribuait à renforcer la barrière cutanée fragilisée, tout en atténuant l'inconfort propre aux peaux sensibles. »

« Au nom du conseil d'administration de l'ESDR, nous souhaitons remercier Mary Kay pour son soutien et sa généreuse contribution aux activités de l'ESDR. L'une des principales activités de notre Société consiste à promouvoir la présentation de nouvelles idées et données de recherche ; nous sommes donc ravis que Mary Kay ait participé activement à cet événement », a confié Leopold Eckhart, président du Comité des programmes scientifiques, de l'ESDR.

Ce congrès particulier contribue à relier de jeunes chercheurs avec des scientifiques renommés en dermatologie, et encourage ces collaborations, une démarche de première importance pour Mary Kay Inc.

À PROPOS DE MARY KAY

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté en 1963, avec un objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours vers l'indépendance financière, via diverses initiatives de formation, mentorat, mobilisation, mise en réseau, et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels, et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l'embellissement de nos communautés, et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

À PROPOS D'EUROMEDICOM

Créée en 1999, EuroMediCom, qui fait partie d'Informa Exhibitions depuis 2010, a pour vocation de promouvoir les sciences de la vie et la connaissance, au travers de formations, de conférences et d'expositions. Son événement principal, l'AMWC, a été créé en 2003, pour devenir par la suite le plus grand et le principal congrès de médecine esthétique, au monde. L'AMWC a été créé sur la base d'une conviction profonde selon laquelle les traitements esthétiques externes et la prévention interne du vieillissement pouvaient être appréhendés de manière globale en intégrant deux aspects : d'une part la stratégie de médecine esthétique via les procédures de dermatologie et de chirurgie concernant l'apparence extérieure, et d'autre part la médecine anti-âge pour la prévention du vieillissement et l'amélioration des traitements esthétiques. Pour en savoir plus sur l'AMWC, cliquez ici : https://www.euromedicom.com/en/home.html

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE RECHERCHE DERMATOLOGIQUE (ESDR)

Créée en 1970, la Société européenne de recherche dermatologique (European Society for Dermatological Research, ESDR) est une organisation à but non lucratif, de promotion de la science fondamentale et clinique, liée à la dermatologie. L'ESDR est la plus grande société de recherche dermatologique d'Europe, comptant actuellement près de 1 100 membres. En soutenant la recherche sur la dermatologie et la peau, l'ESDR contribue à une compréhension approfondie de l'homéostasie de la peau, ainsi qu'à une amélioration de la santé des patients souffrant de maladies dermatologiques et vénériennes, de maladies infectieuses, ainsi que de troubles inflammatoires et à médiation immunitaire. L'ESDR favorise l'échange d'informations sur la recherche dermatologique entre les cliniciens et les scientifiques du monde entier. L'ESDR organise également des événements de formation tout au long de l'année, afin d'améliorer les connaissances en matière de recherche dermatologique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://esdr.org/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 janvier 2022 à 15:35 et diffusé par :