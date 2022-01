La grande vedette de l'IndyCar, Robert Wickens, revient à la course en tant que nouveau membre de l'équipe Hyundai





Wickens reprendra le volant trois ans après son accident en IndyCar.

Wickens se joint à Mark Wilkins dans le duo de pilotes entièrement canadiens de la voiture de course Elantra N TCR n°33.

FOUNTAIN VALLEY, Calif., le 14 janv. 2022 /CNW/ - L'écurie Bryan Herta Autosport (BHA) et Hyundai Motor North America, triple champion du Michelin Pilot Challenge (IMPC) de l'International Motor Sports Association (IMSA), ont annoncé avoir signé la vedette internationale de course automobile Robert Wickens à titre de copilote de la voiture de course Elantra N TCR n°33. Wickens pilotera la voiture avec son compatriote et champion canadien, Mark Wilkins, lors de la saison 2022 de l'IMPC.

« Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour nous tous en tant que membres de l'équipe et en tant qu'admirateurs de Robert Wickens », a déclaré Bryan Herta, président de l'écurie BHA. « Nous avons suivi la réhabilitation de Robert et avons été éblouis par sa détermination et son engagement, de même que ses nombreux admirateurs. L'annonce aujourd'hui de son retour dans le sport automobile professionnel au volant de l'une de nos voitures Hyundai Elantra N TCR est véritablement incroyable. Nous remercions Hyundai pour son incroyable soutien et pour nous avoir aidés à tracer le chemin permettant à Robert de revenir derrière un volant ».

En mai 2021, Wickens a évalué avec succès la voiture Hyundai Veloster N TCR n°54 de l'écurie BHA à l'aide de commandes manuelles. Ce fut la première fois qu'il pilotait une voiture de course après 989 jours de réhabilitation suite à un accident en IndyCar qui l'avait paralysé en 2018. Wickens reviendra à la compétition en prenant le drapeau vert lors de la course d'ouverture de la saison de l'IMPC, une course d'endurance de quatre heures en amorce du weekend de course des 24 heures Rolex de Daytona au circuit Daytona International Speedway, le 28 janvier.

« J'ai passé beaucoup de nuits à penser et à rêver de ce moment, et avec le soutien de Bryan Herta et Hyundai, tout devient réalité », a déclaré Wickens. « Je suis encore plus déterminé qu'avant mon accident à me dépasser pour remporter de nouvelles victoires! J'ai vraiment hâte de m'intégrer à toute l'équipe Bryan Herta Autosport et de connaître enfin une première expérience au volant de la Hyundai Elantra N TCR ».

Wickens, un ancien pilote d'essai de Formule 1, a pris d'assaut la scène américaine de la série IndyCar en 2018 alors qu'il était une recrue. À sa première course en IndyCar, il a remporté la position de tête et a mené toute la course, sauf pour deux tours, en plus de s'être retrouvé sur le podium à quatre reprises. Il a également remporté le titre de recrue de l'année Indy 500, cela, lors de ses 12 premières courses en IndyCar en 2018. La 13e course de sa brillante saison de recrue en IndyCar a changé sa vie à jamais. Wickens a été impliqué dans un accident au 7e tour sur le circuit Pocono Raceway, subissant une fracture de la colonne vertébrale avec lésion de la moelle épinière dorsale, une fracture du cou, des fractures du tibia et du péroné aux deux jambes, des fractures aux deux mains, une fracture de l'avant-bras droit, une fracture du coude, une commotion cérébrale, quatre côtes fracturées et une contusion pulmonaire. Depuis l'accident, la persévérance de Wickens lui a permis de réaliser des progrès spectaculaires lors de ses séances quotidiennes et ininterrompues de réhabilitation physique et thérapeutique. Wickens et son équipe de thérapeutes et d'entraîneurs sont devenus des pionniers dans le développement de technologies et de méthodes de traitement novatrices pour les victimes de lésions traumatiques de la moelle spinale.

La voiture Hyundai Elantra N TCR n°33 a été dotée d'un système de contrôle manuel personnalisé conçu par David Brown, directeur technique de l'écurie BHA, et Jonathan Gormley, technicien au développement. Le système comprend un anneau métallique personnalisé relié à la pédale de frein par une série de tiges spécialement adaptées à l'Elantra. L'anneau est fixé derrière le volant, permettant de tirer dessus avec les doigts afin d'activer les freins. Deux leviers d'accélérateur et leviers de changement des rapports, fixés derrière le volant, permettent au conducteur d'accélérer, de changer les rapports et de contrôler la direction. Le système comprend également un interrupteur permettant à Mark Wilkins de désactiver l'accélérateur manuel lorsqu'il prend le volant lors des arrêts aux puits. Lorsque Wilkins est au volant, l'Elantra accélère et freine à l'aide des pédales conventionnelles.

Wickens et Wilkins se joignent à l'équipe de pilotes de l'écurie BHA 2022 comprenant six véhicules Elantra N TCR, annoncée précédemment, avec pour objectif de défendre les trois titres de l'écurie et de permettre à Hyundai de remporter son troisième titre consécutif des constructeurs. La saison 2022 débutera avec les journées d'essai de début de saison, suivies de la course « Roar Before the Rolex 24 » au Daytona International Speedway, du 21 au 23 janvier 2022. La première manche de la saison IMPC 2022 se déroulera le weekend suivant avec la course BMW Endurance Challenge, une course de quatre heures durant le weekend d'activités des 24 heures Rolex de Daytona, le vendredi 28 janvier 2022.

