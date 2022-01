UN RÉSIDENT DE BRAMPTON PEUT MAINTENANT RÊVER AU MAX APRÈS AVOIR REMPORTÉ UN GROS LOT DE 70 MILLIONS DE DOLLARS À LOTTO MAX





Un joueur de loterie fidèle depuis 30 ans qui n'a pas encore l'intention de prendre sa retraite

TORONTO, le 14 janv. 2022 /CNW/ - Le tout nouveau multimillionnaire de l'Ontario, Manoharan Ponnuthurai, de Brampton, qui a remporté le gros lot de 70 millions de dollars au tirage de LOTTO MAX du 17 décembre 2021, est catégorique : il ne veut pas prendre sa retraite tout de suite.

Le père, marié et âgé de 54 ans, joue à la loterie depuis environ 30 ans, car son père aimait jouer et ils se plaisaient tous deux à rêver des possibilités. « J'ai souvent rêvé de gagner le gros lot un jour et je suis passé près de le faire à quelques reprises », a déclaré M. Ponnuthurai alors qu'il était au Centre des prix OLG à Toronto pour réclamer son lot de 70 millions de dollars. En fait, il a gagné 2 800 $ il y a environ 15 ans à SUPER 7, le prédécesseur de LOTTO MAX.

« Parfois, je joue mes propres numéros et parfois j'opte pour la Mise-éclair. Cette fois, ce sont les numéros d'une Mise-éclair qui ont remporté le gros lot de LOTTO MAX. J'ai entendu aux nouvelles que quelqu'un à Brampton avait gagné 70 millions de dollars, alors j'ai commencé à vérifier mes numéros. Un par un, les numéros correspondaient et au quatrième numéro, je savais que j'avais gagné quelque chose. C'est alors que j'ai commencé à trembler et que j'ai appelé ma femme et mes enfants pour m'aider à vérifier. À mesure que chaque numéro correspondait, mon coeur battait de plus en plus vite. »

Ne croyant toujours pas qu'il avait les sept numéros du gros lot, il a vérifié son billet à l'aide de l'appli OLG et a vu s'afficher le message de grand gagnant sur l'écran du téléphone. « À ce moment-là, je tremblais encore, mais je ne criais pas. J'étais sous le choc et je n'arrêtais pas de dire : "J'ai gagné. J'ai gagné!" » Sa famille, en revanche, a commencé à célébrer bruyamment. M. Ponnuthurai a raconté : « Ma famille a commencé à me serrer dans ses bras et je pouvais les sentir trembler d'excitation eux aussi. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils ne pouvaient pas croire que c'était réel. J'ai eu la chance de les avoir tous avec moi pour célébrer ce moment incroyable. Ma mère, qui était aussi avec nous pour célébrer, a dit que je méritais ce gain et je me suis senti si fier de l'entendre dire ça. »

Bien qu'il soit encore en train d'assimiler le fait qu'il est le plus récent multimillionnaire de l'Ontario, M. Ponnuthurai commence à penser à ce qu'il veut faire de cette incroyable somme.

Comme mentionné, M. Ponnuthurai a dit qu'il ne prévoit pas de prendre sa retraite avant un certain temps. C'est parce qu'il dirige une petite entreprise manufacturière qui emploie plusieurs personnes qui dépendent de lui pour leur emploi. Mais sa femme prend sa retraite immédiatement. Elle prévoit de recommencer à étudier, car elle veut suivre des cours pour mieux connaître le monde qui l'entoure. Elle pourra mettre à profit ses nouvelles connaissances, car la famille partira en voyage lorsque cela sera possible de le faire en toute sécurité. « Je veux explorer l'Europe. Je veux prendre le temps de voir tout le continent et connaître tous les endroits magnifiques autour de la mer Méditerranée », a déclaré M. Ponnuthurai. Une nouvelle maison est également prévue dans un avenir proche.

M. Ponnuthurai souhaite également redonner à sa communauté et discute présentement avec son planificateur financier pour déterminer la manière exacte de le faire.

« Je suis tellement heureux pour l'avenir de ma famille. Quoi que nous décidions de faire, nous le ferons en famille et c'est ce qui est le plus important pour moi! »

Le billet gagnant a été acheté à Circle K, à l'intersection du chemin Torbram et de la promenade Countryside à Brampton.

Depuis le lancement du jeu en septembre 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 6,7 milliards de dollars en lots : il y a eu 88 billets gagnants d'un gros lot et 721 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

