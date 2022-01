La ministre St-Onge à l'écoute des partenaires du milieu sportif de l'Atlantique





L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, s'est entretenue virtuellement avec le Cercle sportif autochtone (chapitres de l'Atlantique), l'organisme responsable des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023 ainsi qu'avec Canoe Kayak Canada

MONTRÉAL, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La diversité et l'inclusion dans les milieux sportifs font partie des grandes priorités du gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, lors d'une table ronde virtuelle, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a rencontré des représentants du Cercle sportif autochtone et de ses chapitres de l'Atlantique (Aboriginal Sport and Recreation New Brunswick; Mi'Kmaw Sport Council of Nova Scotia; PEI Aboriginal Sport Circle; et Aboriginal Sport and Recreation Circle of Newfoundland and Labrador). Cette rencontre avait pour but de prendre le pouls des organismes en ces temps de pandémie et d'écouter leurs préoccupations. Ces organismes contribuent grandement à l'initiative Sport au service du développement social dans les communautés autochtones, entre autres, qui met de l'avant le sport comme outil important de changement social. Chaque année, plus de 1,2 million de dollars sont remis aux 4 organismes provinciaux de sport autochtone (OP/TSA) de l'Atlantique afin qu'ils mettent en oeuvre des projets de sport au service du développement social dans leur communauté.

La visite virtuelle s'est poursuivie avec une rencontre avec les responsables des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023. Ces jeux, qui devaient se tenir en 2020 à Kjipuktuk (Halifax) et sur le territoire de la Première Nation de Millbrook, en Nouvelle-Écosse, ont également fait les frais de la pandémie. Les organisateurs ont toutefois su faire preuve de résilience afin que les Jeux aient lieu à l'été 2023. Le gouvernement du Canada offre un appui de plus de 8,3 millions de dollars pour l'organisation et la tenue de ce rendez-vous sportif.

Enfin, la visite s'est terminée par une rencontre avec les responsables de Canoe Kayak Canada. La ministre St?Onge a profité de l'occasion pour souligner la résilience et la détermination dont ont fait preuve les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien de Canoe Kayak Canada aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo de 2020. Elle a aussi prêté l'oreille pour en savoir davantage sur les défis auxquels fait face l'organisme afin que le gouvernement du Canada puisse l'appuyer de la meilleure façon possible. En 2021-2022, Canoe Kayak Canada peut compter sur un financement de plus de 985 000 dollars grâce au Programme de soutien au sport de Sport Canada pour des activités qui appuient le développement des athlètes et des entraîneurs. L'organisme recevra également jusqu'à 2 millions de dollars pour la tenue des Championnats du monde de Canoë-Kayak de vitesse du 3 au 7 août 2022 à Halifax.

Cette tournée virtuelle est la première d'une série de visites visant à renforcer les liens avec la communauté sportive canadienne et à poursuivre le travail de collaboration avec elle.

Citations

« C'est un réel plaisir d'aller à la rencontre de la communauté sportive canadienne. De concert avec elle, nous relèverons les multiples défis auxquels nous faisons face pour atteindre une plus grande diversité et inclusion dans le sport au Canada et rendre le système sportif plus sain et sécuritaire. »

? L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Le Cercle sportif autochtone (CSA) se réjouit de l'engagement de la ministre St-Onge envers notre organisme et les membres du CSA de l'Atlantique. Des rendez-vous comme le prochain championnat national autochtone de hockey et les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord témoignent du fait que la région de l'Atlantique est depuis longtemps un centre pour le sport et l'activité physique autochtones, tant contemporains que traditionnels. Le CSA croit que la croissance continue dans la région bénéficiera grandement de l'engagement soutenu de Sport Canada à financer des initiatives qui soutiennent le développement des participants autochtones, l'inclusion culturelle et l'infrastructure sportive.

? Rob Newman, président, Cercle sportif autochtone

« Nous remercions le gouvernement du Canada de son soutien continu envers le sport et la culture autochtones par l'intermédiaire des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. Cet engagement soutenu donne à la Nation mi'kmaq l'occasion d'accueillir cette rencontre pour la toute première fois. Nous avons hâte d'accueillir en 2023 le plus grand rassemblement de jeunes autochtones en Nouvelle-Écosse depuis le contact. »

? Brendon Smithson, directeur général, Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023 à Halifax

« Canoe Kayak Canada est reconnaissant du soutien continu et des contributions financières du gouvernement du Canada. C'était merveilleux de rencontrer l'honorable Pascale St-Onge pour lui expliquer comment ce financement profite énormément à notre communauté de pagayeurs, à la gamme de programmes que nous mettons en oeuvre et à la façon dont il aide à bâtir l'avenir de notre sport. Nous avons également aimé pouvoir discuter des défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'organisme de sport et de la façon dont nous pouvons continuer à travailler ensemble pour renforcer l'accès au sport partout au Canada. »

? Casey Wade, chef de la direction, Canoe Kayak Canada

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds du système sportif au pays. Il a versé plus de 86 millions de dollars à la communauté sportive canadienne pour aider à alléger les difficultés financières liées à la COVID-19.

Le Programme de soutien au sport de Sport Canada appuie le développement des athlètes et des entraîneurs canadiens. Des fonds sont versés aux organismes admissibles qui offrent des programmes axés sur les objectifs de la Politique canadienne du sport.

Cinq appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada sont spécifiquement liés au sport, soit les numéros 87 à 91. Sport Canada s'est engagé à agir sur de nombreux fronts pour répondre à ces appels à l'action. De plus, Sport Canada travaille en étroite collaboration avec les organismes autochtones, notamment le Cercle sportif autochtone, pour s'assurer que les appels à l'action axés sur le sport sont traités d'une manière qui respecte les points de vue autochtones et la réconciliation.

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord ont été créés pour favoriser l'adoption d'un mode de vie sain, le renforcement de l'image de soi et la promotion de modèles autochtones au moyen du sport et de la culture. Les 10es Jeux auront lieu du 15 au 23 juillet 2023 à Kjipuktuk (Halifax) et sur le territoire de la Première Nation de Millbrook, en Nouvelle-Écosse.

Canoe Kayak Canada est l'organisme national reconnu pour le canotage compétitif au Canada. Aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020, Laurence Vincent-Lapointe a remporté la médaille d'argent au 200 mètres de canoë simple féminin. De plus, Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent ont gagné la médaille de bronze au 500 mètres de canoë double féminin.

