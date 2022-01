Rubicon conseille Elgin Energy sur la vente du portefeuille de projets de panneaux photovoltaïques le plus important du Royaume-Uni





Rubicon Capital Advisors (« Rubicon »), l'une des plus grandes sociétés mondiales d'investissement bancaire axée uniquement sur les secteurs des infrastructures, de l'énergie et du numérique au sens large, a annoncé son rôle de conseiller financier exclusif pour les ventes joué auprès d'Elgin Energy Holdings (« Elgin ») dans la conclusion d'une vente à 100 % d'un portefeuille de 519 MW de projets de panneaux photovoltaïques, et de 70 MW de capacité de stockage d'énergie partagée (le « portefeuille ») à ScottishPower Renewables (Royaume-Uni) Limited (« ScottishPower »), une filiale en propriété exclusive du groupe international de services d'utilité publique Iberdrola.

La vente de ce portefeuille constitue à ce jour la plus importante transaction de panneaux photovoltaïques du Royaume-Uni, et inclut 12 projets en phase de pré-construction situés en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, d'une capacité combinée de 519 MW. Ce portefeuille englobe également une solution de batterie partagée de 70 MW dont le développement est à un stade avancé.

« Nous sommes ravis d'avoir atteint cette étape importante et conclu ce partenariat avec Iberdrola / ScottishPower Renewables sur ce portefeuille. Nous continuerons à développer et à proposer notre ligne de projets 5 GW au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie, en étroite collaboration avec les propriétaires fonciers, les autorités locales et toutes les parties prenantes concernées », a déclaré Ronan Kilduff, PDG d'Elgin Energy.

Le portefeuille jouera un rôle central par sa contribution à la stratégie du « net zéro » du Royaume-Uni d'ici 2050, non seulement en produisant une électricité à bas prix et bas carbone, mais aussi en générant un important développement économique régional et en fournissant une électricité zéro carbone à plus de 143 000 foyers au Royaume-Uni.

« Nous possédons une bonne expérience en collaboration avec les développeurs du monde entier et en importants portefeuilles dans le secteur de l'énergie renouvelable à la portée mondiale, et nous sommes fiers d'avoir été les conseillers dans la plus grande transaction du Royaume-Uni en énergie solaire et stockage d'énergie réalisée à ce jour. Cette transaction marque un tournant sur plusieurs plans, et pose un nouveau record au Royaume-Uni comme à l'international en termes d'échelle et de composition du portefeuille, qui associe panneaux photovoltaïques et stockage sur batterie grande capacité. En outre, cette transaction constitue un excellent exemple de l'engagement de Rubicon de se trouver à la pointe des initiatives ESG, en particulier lorsqu'elles apportent des solutions aux problématiques de changement climatique », a commenté Barry O'Flynn, directeur exécutif de Rubicon.

À propos de Rubicon Capital Advisors

Rubicon est l'une des plus grandes sociétés mondiales d'investissement bancaire axée uniquement sur les secteurs des infrastructures, de l'énergie, du numérique et des services d'utilité publique. Grâce à des agences réparties en Europe, aux Amériques et en Asie, le rayonnement de Rubicon est réellement mondial. Depuis sa fondation en 2011, Rubicon a réalisé la vente, l'acquisition ou le refinancement d'une centaine d'actifs essentiels des secteurs des infrastructures, de l'énergie, du numérique et des services d'utilité publique en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie, pour une valeur d'entreprise combinée de plus de 85 milliards de dollars. La société, qui est réglementée par la Banque centrale d'Irlande et sa filiale américaine, est membre de la FINRA et de la SIPC ; elle est immatriculée en tant que courtier auprès de la SEC. Pour de plus amples informations sur Rubicon, visitez le site : www.rubiconcapitaladvisors.com et suivez Rubicon Capital Advisors sur LinkedIn.

À propos d'Elgin Energy

Elgin Energy est un développeur complet de solutions d'énergie solaire et de stockage d'énergie à l'échelle des services d'utilité publique, qui conduit des projets de leur création à leur aboutissement. La société possède un portefeuille de projets en phase de développement avancé pour un total de 5 GW sur trois marchés clés au Royaume-Uni, en Australie et en Irlande.

En 2021, Elgin Energy a obtenu un financement par Berenberg Green Energy Fund pour le développement de projets de panneaux photovoltaïques à hauteur de 1,36 GW au Royaume-Uni et en Irlande, et a également levé 25 millions de livres Sterling via Focus Capital Partners pour financer sa stratégie de croissance sur ses marchés principaux. En 2020, la société a noué un partenariat, dans des transactions séparées, avec le groupe Foresight et Metka-EGN en rapport avec deux portefeuilles afin de développer des projets d'énergie solaire pour un total de 276 MW au Royaume-Uni, et a mené à bien deux projets solaires en Irlande lors de la première vente aux enchères de panneaux solaires d'Irlande, RESS-1 - Renewable Energy Support Scheme (RESS). En outre, Elgin Energy a mené à bien 21 autres projets solaires, pour un total de 230 MW, avant la fin du programme du gouvernement britannique Renewables Obligation Certificates (ROCs) en 2017.

Elgin Energy travaille avec des partenaires stratégiques à long terme pour proposer des projets dynamiques, et fournir des services de gestion d'actifs par leur branche opérationnelle. Ces 12 dernières années, la société s'est étendue en recrutant une équipe professionnelle d'ingénieurs, de comptables et d'avocats situés dans ses bureaux à Londres, à Dublin et à Sydney. Elgin présente un taux de réussite de 98 % par la planification sur l'ensemble de ses marchés.

www.elgin-energy.com et Elgin Energy : profil | LinkedIn

