Invitation aux médias - Lancement et appel à l'action pour des « Milieux de travail alliés contre la violence conjugale »





MONTRÉAL, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les représentant.e.s des médias sont invité.e.s au lancement d'un tout nouveau programme de sensibilisation et de certification visant à accompagner les milieux de travail dans la lutte contre la violence conjugale.

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale lancera un appel à la mobilisation des employeurs et des syndicats pour enrayer cette problématique bien présente en milieu de travail. La ministre responsable de la Condition féminine, Madame Isabelle Charest, sera présente aux côtés de représentant.e.s d'organisations d'envergure déjà engagées comme milieux de travail alliés contre la violence conjugale :

Mouvement Desjardins

Ville de Laval

Association québécoise des CPE

Syndicat des Métallos

Lancement

Date : Mardi 25 janvier 2022

Heure : 13h

Lieu : En ligne sur Zoom

https://us02web.zoom.us/j/81445113276?pwd=bGRKdGZuOE8vSU00MHpSOVFIa3gwZz09

Code secret : 648154

Avec 43 maisons membres implantées à la grandeur du Québec, le Regroupement constitue un vaste réseau engagé, depuis 1979, pour le droit à l'intégrité physique et psychologique des femmes. Par sa mission d'éducation, de sensibilisation et de défense de droit, il contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale. https://maisons-femmes.qc.ca

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

