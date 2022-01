Des centaines de dollars d'économies en frais de garde d'enfants pour les familles de la Nouvelle-Écosse





OTTAWA ON, le 14 janv. 2022 /CNW/ - Trop de familles à travers le Canada n'ont pas accès à des services de garde abordables, inclusifs et de qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a élaboré un plan visant à offrir aux parents canadiens des places en garderie, à raison de 10 $ par jour en moyenne, pour leurs enfants de moins de six ans. Ce plan rendra la vie des familles plus abordable et contribuera à créer des emplois. Il permettra également aux parents, particulièrement aux femmes, de réintégrer le marché du travail, tout en faisant croître la classe moyenne et en donnant à chaque enfant une chance véritable et équitable de réussir.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est joint virtuellement au premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, pour annoncer que les frais de garde d'enfants des familles néo-écossaises seront réduits de 25 % en moyenne, leur permettant d'économiser en moyenne 200 $ par mois. La réduction des frais prendra effet le 1 avril 2022 et sera rétroactive au 1 janvier 2022. Cette mesure s'adresse aux parents d'enfants de moins de six ans qui fréquentent une garderie réglementée faisant partie du réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. L'annonce d'aujourd'hui est une première étape en vue de réduire de 50 % les frais de garde d'enfants des familles néo-écossaises d'ici la fin de 2022, et de porter à 10 $ par jour en moyenne leurs frais de garde d'enfants d'ici 2025-2026.

Le premier ministre Trudeau et le premier ministre Houston ont également annoncé aujourd'hui qu'au moins 1 500 nouvelles places en garderies réglementées seront offertes aux familles néo-écossaises à partir de cet automne. Ces places font partie des 9 500 nouvelles places en garderies réglementées que les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont annoncées en juillet 2021.

Le moment est venu d'instaurer un réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires et ses partenaires autochtones à travers le pays pour que toutes les familles aient accès à des services d'apprentissage et de garde d'enfants abordables, inclusifs et de grande qualité, quel que soit l'endroit où elles vivent.

Citations

« Toutes les familles devraient avoir accès à des services de garde abordables. C'est pourquoi nous allons faire des garderies à 10 $ par jour une réalité à l'échelle du pays. La réduction des frais annoncée aujourd'hui en Nouvelle-Écosse est un grand pas vers la mise en place de notre réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, qui permettra aux familles d'économiser des milliers de dollars chaque année, créera des emplois, fera croître la classe moyenne et donnera à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La réduction de 25 % des frais de garde fera toute une différence pour les familles et les personnes qui s'occupent de jeunes enfants ainsi que pour les Néo-Écossais qui pensent à fonder une famille. Les frais peuvent être un obstacle à l'accès à des services de garde de qualité et empêcher certains parents d'intégrer ou de réintégrer le marché du travail. Comme nous réduisons les frais dès maintenant, les parents pourront souffler un peu en attendant la réduction de 50 % en moyenne qui sera instaurée d'ici la fin de l'année. »

-- L'hon. Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« L'accès à des services de garde abordables et de qualité est à la fois une politique économique et sociale. Ces services donnent à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie, rendent la vie plus abordable pour les familles avec enfants et permettent aux mères et aux pères de travailler, ce qui a pour effet d'augmenter notre main-d'oeuvre. Ils permettent également de créer de bons emplois bien payés pour les éducateurs. La réduction de frais de 25 % annoncée aujourd'hui permettra à des milliers de familles de faire des économies et aidera à renforcer les économies de la Nouvelle-Écosse et du Canada pendant que nous bâtissons un réseau de services de garde à 10 $ par jour. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« L'objectif du gouvernement du Canada est de veiller à ce que, d'ici la fin du mois de mars 2026, toutes les familles au Canada, quel que soit l'endroit où elles vivent, aient accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à 10 $ par jour en moyenne. La réduction des frais annoncée aujourd'hui en Nouvelle-Écosse est un pas important vers l'atteinte de cet objectif et fera toute une différence pour les familles d'un bout à l'autre de la province. Nous continuerons de travailler de concert avec la Nouvelle-Écosse pour que les enfants aient accès aux services d'apprentissage et de garde de qualité, abordables et inclusifs dont ils ont besoin pour réussir. »

-- L'hon. Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre adhésion à l'accord pancanadien ne nous procurera pas seulement l'énorme avantage d'avoir des services de garde abordables, mais aussi de meilleurs salaires et avantages sociaux pour des centaines d'éducateurs de la petite enfance. Nous créons des centaines d'emplois et, en même temps, des places en garderie dans toute la province. Grâce aux meilleurs salaires et avantages sociaux, nous pourrons garder les excellents éducateurs de la petite enfance que nous avons déjà et en attirer d'autres dans la profession. »

-- L'hon. Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse

Faits saillants

Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a conclu des accords en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Yukon , de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et- Labrador , du Manitoba , de la Saskatchewan , de l' Alberta , du Nouveau-Brunswick et des Territoires du Nord-Ouest. Les gouvernements du Canada et du Québec ont également conclu une entente asymétrique visant à renforcer le réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province.

, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et- , du , de la , de l' , du Nouveau-Brunswick et des Territoires du Nord-Ouest. Les gouvernements du Canada et du Québec ont également conclu une entente asymétrique visant à renforcer le réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans la province. Dans le cadre de l'accord conclu avec la Nouvelle-Écosse, le gouvernement du Canada investit 605 millions de dollars sur cinq ans pour aider à améliorer les services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont offerts aux enfants de moins de six ans dans la province.

L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante de l'engagement de la Nouvelle-Écosse, pris dans le cadre du plan visant à bâtir un réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, à réduire de 50 % d'ici la fin de 2022 les frais des places en garderies réglementées qui sont destinées aux enfants de moins de six ans, dans l'objectif de parvenir à des services à 10 $ par jour en moyenne d'ici la fin de l'exercice financier 2025-2026.

d'aujourd'hui pancanadien La Nouvelle-Écosse est la quatrième province à annoncer la mise en place d'une réduction des frais de garde. Cette mesure s'inscrit dans son engagement, pris dans le cadre du plan visant à bâtir un réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, à réduire de 50 % en moyenne d'ici la fin de 2022 les frais que doivent payer les parents d'enfants qui fréquentent une garderie réglementée. La réduction des frais de garde a déjà été annoncée en Saskatchewan , à l'Île-du-Prince- Édouard et en Alberta .

pancanadien Édouard D'ici la fin du mois de mars 2026, la Nouvelle-Écosse créera 9 500 nouvelles places à temps plein en services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les enfants de moins de six ans.

mars Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a réalisé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. Si l'on ajoute à cela d'autres investissements, dont ceux visant à soutenir les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, le financement fédéral pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants atteindra jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans.

pancanadien Grâce aux investissements qu'il a déjà réalisés dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a contribué à la création de plus de 40 000 places plus abordables en garderie partout au pays avant la pandémie , y compris plus de 2 000 places en Nouvelle-Écosse.

Liens connexes

