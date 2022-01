Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Thaï Pongal





Aujourd'hui, les communautés tamoules d'ici et d'ailleurs célèbrent le début du Thaï Pongal.

OTTAWA, ON, le 14 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les communautés tamoules partout au Canada et dans le monde célèbrent le Thaï Pongal.

Alors que les Canadiens et Canadiennes d'origine tamoule se réunissent virtuellement ou en personne de façon sécuritaire pour souligner la fin des récoltes, ils prendront le temps de réfléchir à l'année qui vient de s'achever et de célébrer l'année à venir.

Au centre de ce festival de quatre jours se trouvent les valeurs de paix et d'unité, des valeurs qui font de nous ce que nous sommes. L'incertitude liée à la pandémie a encore un impact majeur sur nos vies. Nous devons donc continuer à nous épauler, quoi qu'il arrive.

Pendant que parents et amis se réunissent et partagent le « pongal », un plat sucré à base de riz et de lait servi traditionnellement durant ce festival, concentrons-nous sur la chaleur, l'espoir et la joie qui accompagnent cette période festive tout en nous rappelant d'aider ceux qui en ont le plus besoin.

La célébration du Thaï Pongal coïncide avec le Mois du patrimoine tamoul. Voilà une belle occasion pour la population canadienne d'en apprendre plus sur la riche culture tamoule. J'invite les Canadiens et Canadiennes à réfléchir à la contribution de la communauté tamoule à notre société.

La diversité du Canada est notre force, et ce festival nous rappelle ce qui rend notre pays si unique et dynamique.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite à toutes les personnes qui fêtent le Thaï Pongal de belles célébrations avec leurs proches. Iniya Pongal Nalvazhthukkal!

