pmdtechnologies annonce un kit de développement de détection de profondeur 3D ToF de deuxième génération





Aujourd'hui, pmdtechnologies ag annonce la nouvelle génération de son kit de développement 3D ToF, le « flexx2 ».

En partenariat avec Emcraft Systems, fournisseur californien de solutions matérielles et logicielles pour les applications embarquées, le flexx2 a été upgradé par rapport au leader du marché, le « PicoFlexx », afin d'offrir des performances de détection de profondeur encore meilleures, avec 38 000 pixels 3D et un champ de vision de 56 x 44 degrés, le tout avec la taille d'un paquet de chewing-gum (72,1 mm x 19,2 mm x 10,2 mm).

L'émetteur VCSEL a été upgradé, passant d'une longueur d'onde de 850 nanomètres à 940 nanomètres, afin d'accroître la résistance aux rayons du soleil et les performances en extérieur. En outre, le port USB-A a été remplacé par un port USB 3.0 de type C, plus robuste.

De multiples nouveaux modes d'utilisation intégrés permettent d'effectuer des mesures précises de 10 cm à 4 mètres de distance en une seule prise de vue. Le flexx2 peut fonctionner jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est utile pour les algorithmes nécessitant une capture rapide, comme le contrôle des gestes.

Le flexx2 est livré avec le kit de développement logiciel (SDK) « Royale » de pmd, leader sur le marché, qui sera compatible avec le code du PicoFlexx précédent. Royale prend en charge les extensions de programmation les plus populaires, notamment Matlab, OpenCV et ROS 1 + 2.

« Le flexx2 s'appuie sur le succès du "PicoFlexx", abandonné depuis, qui avait déjà mis la technologie de pmd pour la détection de profondeur 3D entre les mains de milliers de développeurs dans le monde », déclare Mitchell Reifel, vice-président de pmdtechnologies Inc. « D'innombrables projets très excitants qui vont changer le secteur sont fondés sur la flexibilité et la fiabilité des kits de développement 3D et utilisent les données de profondeur de haute qualité du capteur d'image ToF IRS2381C REAL3tm d'Infineon et le puissant SDK de pmd », ajoute-t-il.

Comme option supplémentaire en termes de flexibilité, le flexx2 est disponible en deux versions : comme kit de développement certifié et encastré pour le prototypage et le développement, et comme module OEM non encastré pour la production en grande série.

Le nouveau flexx2 peut être précommandé à l'adresse pmdtec.com/en/pmd-3d-sensing-family/ dès aujourd'hui, les livraisons commenceront en février.

Pour les démos en direct et les demandes de réunion, veuillez contacter hello@pmdtec.com.

À propos de pmdtechnologies ag

pmdtechnologies ag, entreprise IC dont le siège se trouve à Siegen, Dresde et Ulm (Allemagne) avec des filiales aux USA, en Chine et en Corée, est leader mondial de technologie d'images 3D ToF numériques basées CMOS. L'entreprise, fondée en 2002, détient dans le monde entier plus de 400 brevets qui sont consacrés aux applications basées pmd, au principe de mesure pmd et à sa mise en oeuvre. Les capteurs 3D de pmd sont destinés à l'automation industrielle, au secteur automobile et aux applications consommateurs très étendues comme les smartphones.

