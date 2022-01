BitMEX accueille Raphael Polansky, son nouveau directeur des opérations





La plateforme d'investissement crypto BitMEX a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Raphael Polansky, son nouveau directeur des opérations (COO). En cette qualité, M. Polansky est chargé de gérer les opérations et l'infrastructure de la Société, de stimuler la croissance des activités et l'expansion du marché, et de transformer BitMEX en un écosystème complet d'investissements cryptographiques. M. Polansky est directement responsable devant le PDG de BitMEX, Alexander Höptner.

Avant de rejoindre BitMEX, Raphael Polansky a été directeur général de Blocknox pendant près de deux ans, entreprise dont il a mis en place et exploité la plateforme de garde cryptographique, dirigé la stratégie commerciale, le développement informatique et les opérations. Ayant assumé des fonctions de direction chez Börse Stuttgart et Deutsche Börse, M. Polansky apporte à BitMEX près de 15 ans d'expérience de la gestion à haut niveau et des marchés financiers.

Raphael Polansky a déclaré: «Je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte de stimuler la croissance continue de BitMEX. Nous possédons un riche pipeline de projets prévus pour 2022 et au-delà. Et nous sommes dotés d'une solide équipe de personnes talentueuses et axées sur l'innovation dont l'objectif commun est d'améliorer l'écosystème financier mondial. Je suis ravi de diriger nos opérations de cryptographie et notre expansion pendant cette période de transformation aussi importante pour nous que pour l'ensemble de notre secteur.»

Alexander Höptner a déclaré: «Je suis ravi que Raphael Polansky rejoigne notre équipe de direction en tant que directeur des opérations. La richesse de son expérience des cryptomonnaies, des marchés financiers et de la gestion sera déterminante pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la coordination et les synergies au cours des prochaines phases de notre croissance.»

BitMEX recrute activement. Cliquer ici pour consulter les opportunités de carrière offertes par BitMEX.

À propos de BitMEX

BitMEX est une plateforme de trading qui offre à ses utilisateurs un accès aux marchés financiers mondiaux des actifs numériques. BitMEX est détenue par HDR Global Trading Limited. Pour en savoir plus sur BitMEX, sur notre vision, notre équipe en pleine croissance et nos projets d'avenir, suivez-nous sur Twitter, Telegram et le Blog BitMEX. Pour toute information supplémentaire, contacter press@bitmex.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :