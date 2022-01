/R A P P E L -- La ministre Gould participera à une annonce conjointe pour soutenir les familles en Nouvelle-Écosse/





GATINEAU, QC, le 13 janv. 2022 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, accompagné par le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada se joindra virtuellement au premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, et à la ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, Becky Druhan, pour faire une annonce sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, sera aussi présent.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le vendredi 14 janvier 2022



HEURE : 10h15 HNA

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent s'inscrire par courriel à Blaise.Theriault@novascotia.ca en indiquant leur nom et leur bureau de presse avant 9h HNA le vendredi 14 janvier 2022. Le lien Zoom sera fourni aux personnes inscrites.

