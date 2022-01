L'entreprise Apis Cor, en Floride, sur le point de devenir la première entreprise technologique de construction de maisons en impression 3D à offrir des actions au public





Apis Cor, une entreprise de fabrication additive constituée en société dans l'État américain de Floride, a été agréée par la Securities and Exchange Commission américaine pour offrir des actions au public, la première entreprise de ce type à le faire. Ce projet intervient alors que la fabrication additive (également appelée impression 3D) est sur le point de connaître une croissance exponentielle à court terme, car les entreprises du bâtiment commencent à adopter les technologies d'impression 3D à l'échelle mondiale.

« C'est un véritable moment historique », déclare Anna Cheniuntai, directrice générale d'Apis Cor. « Désormais, tout le monde, même un petit investisseur particulier, peut faire partie de ce nouveau domaine très excitant, ce qui devrait révolutionner le secteur du bâtiment dans les mois et les années à venir ».

Le bâtiment se prépare à passer au numérique

Selon un rapport de researchandmarkets.com, le marché mondial du bâtiment prévoit une forte croissance pour la période de reprise post-pandémique, atteignant le chiffre impressionnant de 16 600 milliards de dollars en 2025. De nombreux experts estiment que la fabrication additive jouera un rôle essentiel dans cette croissance, car les entreprises du bâtiment, les sociétés de matériaux de construction et les développeurs de solutions high-tech commencent déjà à contacter directement les fabricants d'imprimantes.

SmarTech Publishing, qui suit les progrès les plus récents dans le secteur de la fabrication additive, estime que le marché mondial du bâtiment en impression 3D dépassera la barre des 40 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Dans un rapport récent, SmarTech affirme que les technologies d'impression 3D seront essentielles pour « faire passer le secteur traditionnel du bâtiment à l'ère numérique ».

Logements abordables au XXIe siècle

Ce n'est un secret pour personne que la demande de logements abordables augmente au même rythme que la population. Mais il faut beaucoup de temps et d'argent pour construire des logements viables avec les technologies conventionnelles du XXe siècle. Et c'est là, selon Mme Cheniuntai, qu' Apis Cor intervient, l'entreprise qui a construit en 2019 le plus grand bâtiment au monde en impression 3D.

« Il y a cent ans, le célèbre industriel Henry Ford a résolu un problème similaire en automatisant la production automobile. Aujourd'hui, nous appliquons la même idée à la construction des maisons », dit-elle. « Notre mission est d'automatiser entièrement le processus de construction des maisons afin de réduire le délai de construction de trois mois à seulement cinq jours ».

Mme Cheniuntai ajoute : « Parce que chez Apis Cor nous pensons que tout le monde, partout dans le monde, a le droit à un logement abordable ».

