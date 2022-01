Commerce Resources Corp. annonce une collaboration avec Corem pour des essais métallurgiques sur le gisement d'ETR et de spath fluor d'Ashram





VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / le 14 janvier 2022 / Commerce Resources Corp. (TSXV:CCE)(FSE:D7H0)(OTCQX:CMRZF) (la " société " ou " Commerce ") a le plaisir d'annoncer une collaboration métallurgique avec Corem sur le développement du schéma de traitement pour le gisement de terres rares et de spath fluor d'Ashram.

Les programmes d'essai pour le gisement d'Ashram feront partie d'une plus grande initiative de recherche et de développement d'éléments de terres rares (" ETR "), qui comprend plusieurs autres projets d'ETR au Québec. L'initiative est menée par Corem en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN), qui fournit un financement direct de 1 400 000 $ sur trois ans. Les principaux objectifs de l'initiative sont de faire avancer les projets de minéraux critiques et stratégiques au Québec et de développer une technologie pour promouvoir le démarrage d'une industrie des ETR dans la province. Pour atteindre ces objectifs, une part importante du financement sera consacrée à l'optimisation des schéma de traitement des projets actuels et au développement de méthodologies alternatives pour les processus standard d'extraction et de séparation afin de réduire les impacts environnementaux et d'améliorer l'acceptabilité sociale des projets.

La société travaille en collaboration avec Corem pour élaborer le programme de tests le mieux adapté au stade actuel de développement du schéma de traitement du gisement d'Ashram. Commerce a expédié environ une tonne de matériel du gisement d'Ashram aux installations de Corem. Les tests sur cet échantillon devraient inclure des études de broyage pour réduire les matières fines, des tests pour une récupération supplémentaire des ETR à partir des résidus de flottation, l'optimisation de la séparation magnétique et la sélection de l'équipement, ainsi que l'optimisation de mesures des réactifs dans le circuit de flottation du projet. Le programme de tests sera complémentaire aux travaux réalisés dans le laboratoire métallurgique présentement utilise par Commerce - Hazen Research (CO) - où le schéma de traitement est en phase avancée de la conception de préfaisabilité. En outre, des travaux de tests hydrométallurgiques sélectionnés sont également prévus.

Le président de la société, Chris Grove, a commenté : "Nous sommes ravis de nous engager dans cette collaboration avec Corem et le MERN, qui nous offre l'occasion de contribuer et d'élargir la base d'expertise en ETR dans la province de Québec, ainsi que de permettre des essais d'optimisation ciblés. Cette initiative nous permet de compléter une phase critique dans le développement du projet Ashram. La province de Québec est une juridiction mondiale de premier ordre pour l'exploration et le développement de projets minéraux critiques et stratégiques, et le financement accordé ici est un autre exemple de l'excellent soutien que l'industrie reçoit de la province."

Le gisement d'Ashram affleure à la surface, ce qui permet de collecter de manière rentable du matériel pour les tests d'essai. En tant que tel, avec environ onze (11) tonnes de matériel du gisement actuellement stocké à Montréal, la société s'engage activement avec diverses institutions de recherche et universitaires pour soutenir l'avancement de l'industrie des ETR au Canada, et au Québec en particulier.

À propos de Corem

Corem est un centre d'expertise et d'innovation à but non lucratif, fortement axé sur le traitement des minéraux, qui offre à l'industrie de l'exploration et de l'exploitation minière une gamme de services de recherche spécialisés pour développer et optimiser leurs schémas de traitement. Corem travaille en étroite collaboration avec ses membres, ses clients et ses partenaires pour améliorer la compétitivité et réduire l'impact environnemental des opérations minières grâce à des solutions innovantes.

Divulgation selon la norme NI 43-101

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. de Dahrouge Geological Consulting Ltd, titulaire d'un permis de l'Ordre des Géologues du Québec et personne qualifiée selon la définition de l'Instrument National 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, a supervisé la préparation des informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. est une société de ressources minérales axée sur le développement du gisement de terres rares et de spath fluor d'Ashram, situé au Québec. La société se positionne pour être l'un des producteurs de terres rares les moins coûteux au monde, avec l'objectif spécifique d'être un fournisseur à long terme de carbonate mixte de terres rares et/ou d'oxyde de NdPr sur le marché mondial. Le gisement d'Ashram est caractérisé par une minéralogie simple de terres rares (monazite, bastnaesite, xénotime) et de gangue (carbonates), une ressource de grand tonnage à une teneur favorable, et a démontré la production de concentrés minéraux de haute teneur (>45% REO) à une récupération élevée (>70%) en ligne avec les producteurs mondiaux actifs. En plus d'être l'un des plus grands gisements de terres rares au monde, Ashram est également l'un des plus grands gisements de spath fluor au monde et a le potentiel d'être un fournisseur à long terme pour les marchés du spath métallurgique et du spath acide.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à l'adresse www.commerceresources.com ou envoyer un courriel à info@commerceresources.com.

Au nom du conseil d'administration

COMMERCE RESOURCES CORP.

" Chris Grove "

Chris Grove

DPG

Tel: 604.484.2700

cgrove@commerceresources.com

https://www.commerceresources.com

La Bourse TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives qui sont sujettes à une variété de risques et d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent que des programmes d'essais métallurgiques utilisant des échantillons en vrac du gisement d'Ashram seront élaborés par la société en collaboration avec Corem ; que certains travaux hydrométallurgiques sont également prévus ; que les travaux d'essais comprendront des études et des tests spécifiques concernant certaines études de broyage pour réduire la génération de fines, pour déterminer si des ETR supplémentaires peuvent être récupérés à partir des résidus de flottation, et en optimisant la séparation magnétique et la sélection de l'équipement et le dosage des réactifs ; que les programmes d'essai seront complémentaires aux travaux menés par le principal laboratoire métallurgique sous contrat de la société ; et que la société se positionne pour être l'un des producteurs de terres rares les moins chers au monde, avec un accent particulier sur le fait d'être un fournisseur à long terme de carbonate mixte de terres rares et/ou d'oxyde de NdPr. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans les renseignements prospectifs. Parmi les risques qui pourraient modifier ou empêcher ces énoncés de se réaliser, mentionnons le fait que Corem pourrait ne pas recevoir suffisamment de fonds du MERN, ce qui pourrait faire en sorte que le programme d'essais ne soit pas réalisé en entier, voire pas du tout ; que le programme d'essais, s'il est réalisé, pourrait ne pas donner de résultats bénéfiques ; que les firmes d'ingénierie sous contrat pourraient ne pas être en mesure de fournir des solutions d'ingénierie efficaces ou pouvant être mises en œuvre de façon économique ; l'évolution des coûts d'exploitation et de traitement ; l'augmentation des coûts en capital ; le calendrier et le contenu des programmes de travail à venir ; les interprétations géologiques basées sur le forage qui pourraient changer avec des renseignements plus détaillés ; les méthodes de traitement potentielles et les hypothèses de récupération des minéraux basées sur des travaux d'essai limités et par comparaison avec ce qui est considéré comme des gisements analogues qui, avec des travaux d'essai supplémentaires, pourraient ne pas être comparables ; les essais de notre processus pourraient ne pas être couronnés de succès et, même si les essais sont couronnés de succès, les résultats économiques et autres pourraient ne pas être ceux escomptés ; la disponibilité de la main-d'œuvre, de l'équipement et des marchés pour les produits fabriqués ; et, malgré la viabilité actuelle prévue du projet, l'évolution des conditions de sorte que les minéraux sur notre propriété ne peuvent pas être exploités de manière économique, ou que les permis nécessaires pour construire et exploiter la mine envisagée peuvent être obtenus. Les informations prospectives contenues dans le présent document sont données à la date du présent document et la société n'assume aucune responsabilité quant à la mise à jour ou la révision de ces informations pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si la loi l'exige.

LA SOURCE : Commerce Resources Corp.

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 14 janvier 2022 à 03:05 et diffusé par :