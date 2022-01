Une première sur le marché japonais de la réutilisation! Valuence rejoint le réseau de la Fondation Ellen MacArthur, une association caritative internationale qui promeut l'économie circulaire





Valuence Holdings Inc. (Tokyo ; Shinsuke Sakimoto, administrateur délégué) (TOKYO : 9270) a annoncé avoir rejoint en janvier 2022 le réseau de la Fondation Ellen MacArthur, une organisation caritative qui promeut la création d'une économie circulaire. Par cette décision, le groupe Valuence témoigne de son engagement envers le renforcement des activités d'économie circulaire du groupe.

Un engagement dans un plus grand nombre d'activités d'économie circulaire en tant que société qui joue un rôle central dans la création de ce type d'économie

Depuis 2011, la réutilisation réside au coeur des activités du groupe Valuence, non pas comme un moyen de se débarrasser d'articles indésirables, mais comme un moyen de transmettre ces articles à des personnes qui veulent et qui apprécieront leur valeur. Aujourd'hui, le groupe joue un rôle central dans la création de l'économie circulaire en promouvant l'adoption de la réutilisation au Japon et à l'étranger.

La Fondation Ellen MacArthur, basée au Royaume-Uni, est une organisation caritative internationale qui développe et promeut l'économie circulaire afin de s'attaquer à certains des plus grands défis de notre époque, comme le changement climatique, la perte de biodiversité, le gaspillage et la pollution. De plus en plus fondée sur l'énergie renouvelable, l'économie circulaire est conçue pour éliminer le gaspillage, faire circuler les produits et les matériaux et régénérer la nature, en vue de créer la résilience et la prospérité pour les entreprises, l'environnement et la société. La Fondation collabore avec son réseau de décideurs des secteurs public et privé, ainsi que des universités, pour renforcer la capacité, découvrir des opportunités de collaboration, et concevoir et mettre en place des initiatives et des solutions d'économie circulaire. Actuellement, le réseau compte plus de 300 sociétés participantes à travers le monde. En même temps, les sociétés japonaises qui ont rejoint la Fondation sont relativement rares, et par son annonce, le groupe Valuence représente la première société japonaise du secteur national de la réutilisation.

À travers cette adhésion, le groupe renforcera ses activités d'expansion de l'économie circulaire au Japon et à l'étranger.

Objectifs de la participation au réseau de la Fondation Ellen MacArthur

L'adhésion au réseau de la Fondation Ellen MacArthur facilitera les communications entre le groupe Valuence et les autres sociétés membres. La Fondation Ellen MacArthur compte un grand nombre de sociétés de premier plan qui promeuvent l'économie circulaire, principalement en Europe et aux États-Unis. Parmi ses membres figurent également un grand nombre de marques et de détaillants de luxe qui sont étroitement liés aux activités du groupe. À travers le dialogue et l'échange d'opinions avec ces sociétés, le groupe vise à contribuer à l'expansion de l'économie circulaire.

