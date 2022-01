Le Programme de Recherche des Émirats Arabes Unis pour la science de l'amélioration de la pluie nomme les lauréats du quatrième cycle





Le Programme de Recherche des Émirats Arabes Unis pour la science de l'amélioration de la pluie a annoncé les lauréats de son quatrième cycle de subventions lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Expo 2020 à Dubaï sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-premier ministre des Émirats arabes unis et ministre des Affaires présidentielles. Chaque lauréat recevra une subvention de 1,5 million de dollars répartie sur trois ans.

Les lauréats du quatrième cycle comprennent Dr Bradley Baker, Chercheur principal à la société SPEC Inc, qui a reçu la subvention pour sa proposition de recherche sous le thème "Améliorer la pluie aux Émirats Arabes Unis via un ensemencement hygroscopique avec du matériel de nano-ensemencement", et Dr Luca Delle Monache, directeur adjoint au Center for Western Weather and Water Extremes (CW3E), à l'Institut d'océanographie Scripps, à l'Université de Californie à San Diego pour ses travaux de recherche sous le thème "Un cadre d'apprentissage automatique hybride pour une prévision immédiate et améliorée des précipitations".

Le projet du Dr Baker vise à déterminer si les effets de l'agent d'ensemencement des nanomatériaux et des générateurs de charge électrique stimuleront un processus de glace secondaire qui pourrait potentiellement conduire à une amélioration de la pluie. Le travail intègre des simulations numériques sophistiquées de nuages cumulus avec des mesures à l'aide de l'avion de recherche SPEC Incorporated Learjet en coopération avec l'avion d'ensemencement des nuages ??King Air du Centre National de Météorologie.

Le projet présenté par Dr Delle Monache vise à créer un banc d'essai pour la recherche et les opérations en matière d'IA aux Émirats Arabes Unis, ainsi qu'un nouveau cadre d'IA pour combiner les observations par satellite, les données du radar météorologique au sol, les pluviomètres et les estimations de prévisions météorologiques numériques. Ces éléments permettent d'extraire les caractéristiques et concevoir des produits visant à déterminer le moment et l'emplacement optimaux pour procéder à l'ensemencement des nuages. Ils généreront une estimation quantitative plus précise des précipitations pour évaluer le programme d'amélioration des précipitations.

Son Excellence Dr Abdulla Al Mandous, directeur général du Centre National de Météorologie et président de l'Association régionale II de l'OMM (Asie), a déclaré: "Le programme a été lancé pour assurer la sécurité mondiale en eau en innovant dans la recherche sur l'amélioration des pluies. Nous sommes certains que les propositions gagnantes, ainsi que les projets précédemment récompensés, fourniront une base scientifique solide capable de développer des solutions prometteuses aux défis du stress hydrique".

Pour sa part, Alya Al Mazroui, directrice du Programme de Recherche des Émirats arabes unis pour la science de l'amélioration de la pluie, a souligné : "Avec le quatrième cycle en cours, nous sommes fiers des exploits réalisés par le programme depuis sa création. Les nouveaux lauréats contribueront au développement des recherches sur l'amélioration des précipitationss en collaborant étroitement avec les lauréats des cycles précédents et en couvrant de nouveaux aspects de la recherche tels que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique".

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 14 janvier 2022 à 01:45 et diffusé par :