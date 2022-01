LightCON ouvre les préinscriptions mondiales au nouveau jeu Rise of Stars (ROS)





Les préinscriptions mondiales concernant Rise of Stars (ROS), un nouveau jeu mobile développé par LightCON, une filiale de WEMADE MAX (Co-PDG : Hyunguk Chang, Gilhyung Lee) (KOSDAQ : 101730), ont été ouvertes le 13 janvier (jeudi).

ROS est le premier jeu 4x de blockchain, publié sur la plateforme WEMIX. Mis en oeuvre au sein du plus vaste univers, ce jeu propose des vaisseaux de guerre et des planètes, soigneusement élaborés.

Les joueurs partent au combat contre des adversaires et découvrent des planètes riches en ressources dans la galaxie, tout en élaborant des stratégies qui leur permettront d'étendre leur puissance dans le cadre d'une guerre massive en temps réel.

ROS permettra notamment d'obtenir des « Silthereum », un nouveau jeton de jeu, et le « Warship Carrier » auquel s'applique le NFT.

Les Silthereum sont obtenus en échangeant des « Silther Particles », des ressources du jeu, que seul le Warship Carrier permet d'exploiter.

Comme les Silther Particles peuvent également être obtenues via le pillage d'autres utilisateurs, les joueurs devraient se livrer à une lutte acharnée pour obtenir des ressources.

Les préinscriptions mondiales sont reçues sur Google Play et Apple App Store dans toutes les régions du monde, à l'exclusion de la Corée et de la Chine, etc.

Plusieurs événements et une prévente de NFT ROS sont prévus pour célébrer l'ouverture des préinscriptions à l'échelle mondiale.

Le premier événement sera un cryptoparachutage. Parmi ceux qui participent aux préinscriptions et vérifient leur participation sur le Twitter officiel de ROS, 100 000 utilisateurs seront tirés au sort pour remporter un total d'un million de jetons Silthereum.

Un autre tirage au sort aura également lieu, visant à fournir environ 1,2 million de jetons Silthereum à tous les acheteurs de NFT ROS, ainsi qu'aux participants à l'événement communautaire officiel.

Le Warship Carrier, qui possède des caractéristiques uniques, est disponible en prévente sur l'application NFT. Il sera commercialisé sous forme de boîte aléatoire sur la page de l'événement de vente aux enchères, de WEMIX. La prévente sera organisée en deux étapes, la première du 27 janvier au 3 février, et la deuxième, du 10 au 17 février.

ROS sera lancé à l'échelle mondiale via « ROS on WEMIX » au cours du premier trimestre de cette année.

? Lien YouTube de Rise of Stars : https://youtu.be/nRwgDjGZCaM

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

