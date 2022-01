L'avenir du point de vente est à l'oeuvre : Visa lance une solution pionnière d'acceptation des paiements, basée dans le cloud





Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui une nouvelle plateforme, Visa Acceptance Cloud (VAC), qui s'apprête à révolutionner la manière dont les entreprises acceptent les paiements de leurs clients. Suite au succès de la solution populaire « Tap to Phone » de la Société, VAC permettra aux acquéreurs, fournisseurs de services de paiement, fabricants de systèmes de points de vente (Point Of Sale, POS), et acteurs de l'Internet des Objets (IdO) de migrer leurs logiciels de traitement des paiements actuellement intégrés dans chaque périphérique matériel, vers une accessibilité universelle dans le cloud.

D'ores et déjà opérationnelle dans six régions géographiques, VAC permettra aux innovateurs de transformer la quasi-totalité des appareils en terminaux de paiement connectés au cloud, tout en offrant des mises à jour logicielles fluides basées dans le cloud, des analyses rigoureuses, et des services réseau fournis par Visa. Dans la mesure où la plateforme VAC fonctionne sur les centres de données de Visa, elle offre des capacités de premier plan en termes de sécurité des données.

« L'acceptation cloud constitue l'avenir des paiements », a déclaré Mary Kay Bowman, vice-présidente principale et directrice mondiale des Produits de paiement et plateforme, chez Visa. « Les points de vente connectés au cloud permettent aux vendeurs d'accepter des paiements sur tout un éventail d'appareils, de manière rapide, simple et sécurisée, qu'il s'agisse d'un guichet en libre-service dans un hôtel, d'un miroir dans une boutique de vente au détail, haut de gamme, d'un gymnase virtuel à domicile, ou d'un smartphone entre les mains d'un petit commerçant qui possède un kiosque à journaux en bord de route. »

En janvier 2020, Visa avait présenté pour la première fois la puissance de « Tap to Phone », solution inédite dans le secteur, qui transforme la génération actuelle de smartphones et tablettes Android en terminaux de point de vente sans contact. Tap to Phone était la première offre de Visa permettant aux vendeurs d'accepter des paiements sur des appareils qu'ils possèdent déjà, en téléchargeant simplement une application. En décembre 2021, plus de 300 000 appareils répartis dans 54 pays utilisaient la solution Tap to Phone.

Développant les capacités au-delà des téléphones, la plateforme Visa Acceptance Cloud permet à n'importe quel point de vente ou appareil connecté d'accepter facilement des paiements, tout en intégrant plusieurs services ajoutés, notamment le paiement différé, la gestion des fraudes, l'intégration rapide des vendeurs, et des analyses de données sophistiquées. Les projets pilotes actuellement en cours en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, et en Australie répondent à divers cas d'utilisation, qu'il s'agisse de détaillants et de restaurants en Australie via la collaboration de Visa avec la fintech américaine Bleu, du miroir intelligent de NOBAL Technologies, ou des trains publics au Brésil.

« Bleu travaille aux côtés de Visa afin de proposer des paiements fluides aux entreprises d'Australie pour la toute première fois », a commenté Sesie Bonsi, PDG de Bleu. « Tandis qu'un chef d'entreprise dépense en moyenne jusqu'à 1 000 dollars pour ses appareils de points de vente, auxquels s'ajoutent d'innombrables heures de travail et encore plus de dépenses pour gérer des processus de certification chronophages, l'adoption de Visa Acceptance Cloud élimine les obstacles liés au matériel informatique traditionnel, et les contraintes imposées par les certifications de noyau liées aux appareils, permettant ainsi aux entreprises indépendantes que nous desservons, de mettre facilement à disposition de leurs clients des options de paiement sans contact, via n'importe quel appareil connecté. »

« Les détaillants souhaitent améliorer l'expérience de leur clientèle en boutique, en proposant la vitesse et la souplesse qu'offrent les expériences de paiement en ligne et en boutique », a indiqué Bill Roberts, PDG de NOBAL Technologies. « En partenariat avec VAC de Visa, le miroir intelligent de NOBAL fournit des expériences de paiement sur notre miroir, sans nécessiter le savoir-faire et les dépenses requises par les modules matériels intégrés ; nous disposons ainsi d'une nouvelle approche pour promouvoir l'avenir de la vente au détail. »

« VAC est une plateforme universelle qui contribue à l'ouverture généralisée de l'acceptation cloud, et libère nos principaux partenaires technologiques afin qu'ils puissent innover. D'une part, l'acceptation cloud permet de favoriser l'inclusion d'un plus grand nombre de petits commerçants qui souhaitent proposer des paiements numériques. D'autre part, Visa Acceptance Cloud offre des expériences de shopping et d'achat, avancées qui s'inscriront au coeur de l'avenir de la vente au détail, pour les entreprises de toutes formes et de toutes tailles », a poursuivi Mme Bowman. « La migration de l'acceptation, vers le cloud, ouvre la possibilité d'une formidable innovation pour l'ensemble de l'écosystème des paiements. Ce n'est qu'un début. »

Pour en savoir plus sur VAC, rendez-vous sur notre site Web, ou contactez visaacceptancecloud@visa.com.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial dans le secteur des paiements numériques, qui facilite chaque année plus de 215 milliards de transactions de paiement entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières, et les entités gouvernementales, dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus souple, le plus fiable et le plus sûr, en permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui intègrent tous les individus partout dans le monde encouragent tous les individus partout dans le monde, et considérons que l'accès est fondamental pour l'avenir des transferts monétaires. En savoir plus sur Visa.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 janvier 2022 à 00:50 et diffusé par :