Pando Software : Legend of Pandonia, le nouveau jeu P2E, va sortir en 2022

Legend of Pandonia (ci-après appelé « L.o.P »), un nouveau jeu P2E, est présenté aujourd'hui à travers le monde.

Une aventure qui compte 120 formidables héros

L.o.P est un jeu de rôles stratégique basé sur la collection. Au long du difficile voyage de chevaliers à la recherche de « pierres d'âme » qui transmettent un pouvoir extraordinaire, les joueurs peuvent collectionner 120 héros uniques.

Un système de bataille L.o.P. unique et pratique... Constitution d'équipe stratégique nécessaire

L.o.P se joue avec trois héros principaux et trois personnages secondaires, et un total de six héros s'affrontent dans une bataille. Il comporte également un système de balises qui permet aux joueurs de combattre en collectionnant des valeurs de balises et en échangeant des personnages secondaires et principaux.

De plus, le système « toucher-glisser », qui permet de déplacer les héros amis ou de désigner directement la cible d'une attaque, assure un style de combat ciblé où les joueurs font l'expérience du système de bataille distinctif de L.o.P en faisant appel à des compétences actives, etc.

Six catégories de héros, dont des tankers, des guerriers, des mêlées, des AD carries, des sorciers et des héros secondaires disposent de cinq attributs uniques : feu, eau, vent, lumière et obscurité. Les joueurs peuvent tirer parti de ces attributs pour remporter la victoire en structurant leur stratégie. Vous pouvez de plus concevoir une stratégie avantageuse en exploitant la compatibilité de chaque attribut.

Des pièces sont attribuées en récompense pour des contenus spéciaux exclusifs à L.o.P

Son « système de synergie » spécial active un « synergy buff » lorsque les héros sont placés sur des points de contact avec l'attaquant dans le scénario. La synergie s'applique à deux ou trois personnages et en complétant ensemble le donjon de synergie, les joueurs peuvent obtenir des pièces mPANDO à une étape spécifique.

Au cours du jeu, il est possible de gagner des pièces mPANDO à partir de multiples contenus, tels que mener à bien des quêtes journalières, des récompenses saisonnières pour un contenu PVE « Tour des héros », une arène pour des matchs de classement ou des quêtes d'accomplissement.

La pièce mPANDO est une pièce MainNet conçue pour l'application dans de nombreux points du jeu. Les joueurs peuvent également augmenter la puissance de leurs héros en utilisant des pièces pour la « Transcendance des héros », l'achat de tickets « Arène », l'expansion de l'inventaire, etc.

Une fonction permettant d'acquérir des héros supplémentaires en reliant et « empilant » des portefeuilles est en cours de développement, et son lancement a été annoncé pour la première mise à jour de L.o.P.

