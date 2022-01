Forever Oceans signe un accord avec le gouvernement brésilien concernant la plus grande concession en haute mer au monde pour la production durable de fruits de mer





- La superficie de la concession est trois fois et demie plus grande que celle de Washington DC

- L'accord historique augmente de plus de 25% la capacité de production de poissons à nageoires de Forever Oceans et positionne le Brésil comme un chef de file émergent en matière de produits de la mer durables

BRASILIA, Brésil, 13 janvier 2022 /CNW/ - Bill Bien, directeur général de Forever Oceans, entreprise à la fine pointe de l'innovation dans le domaine des produits de la mer durables, a rencontré aujourd'hui Jorge Seif Junior, secrétaire de l'Aquaculture et des pêches du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement alimentaire. Il signera un accord de concession qui permettra au Brésil d'être un chef de file émergent de la production durable de fruits de mer. L'accord initial, d'une durée de 20 ans, autorise Forever Oceans à élever des poissons en mer dans des enceintes automatisées dans deux zones, situées de 7 à 15 km au large de la côte brésilienne de l'État de Bahia. Ensemble, ils représentent la plus grande concession en haute mer jamais accordée pour l'aquaculture durable en milieu marin, totalisant 64 200 hectares, soit trois fois et demie la superficie de celle de Washington DC. Les activités d'exploitation devraient créer jusqu'à 500 emplois au cours des huit prochaines années.

« Avec un littoral de plus de 8 500 km, le Brésil représente l'une des principales frontières de la production de poissons, favorisant une alimentation saine, en plus de créer des emplois et de générer des revenus. Cet accord historique pour le Brésil ouvrira la voie au développement d'une aquaculture durable en milieu marin », a déclaré M. Seif.

En 2018, le marché mondial de l'aquaculture marine a produit 7,3 millions de tonnes métriques de poissons d'une valeur de 35,4 milliards de dollars américains(1). La demande mondiale de poissons issus de l'aquaculture marine devrait tripler pour atteindre 21 millions de tonnes d'ici 2050(2), car de plus en plus de consommateurs intègrent le poisson à un régime alimentaire sain.

« Cet accord nous aidera à répondre à la demande croissante de produits de la mer délicieux et nutritifs et nous donnera la marge de manoeuvre nécessaire pour prendre de l'expansion et croître rapidement, ainsi que la possibilité de développer la plus grande capacité de production de produits de la mer durables au monde. Nous transposerons notre approche différente dans les eaux du Brésil, en appliquant notre expertise en aquaculture, en conservation et en innovation pour élever des poissons délicieux et riches en protéines dans les eaux profondes de l'océan d'une manière durable et respectueuse de l'environnement qui est bonne pour les gens et la planète », a déclaré M. Bien.

En plus du nouveau site au Brésil, la société, dont le siège social est situé en Virginie, aux États-Unis, possède une installation de recherche et de technologie à Hawaï, et exerce des opérations de pêche hauturière au Panama et planifie des opérations de pêche hauturière en Indonésie.

Au Brésil, l'entreprise élèvera des sérioles de Forever Oceans, connues localement sous le nom d'« Olho de Boi » ou Remeiro. Ce poisson polyvalent riche en oméga-3 est reconnu pour son goût, sa teneur en protéine et sa valeur nutritive.

Une écloserie côtière située à Ilhéus, dans l'État de Bahia, au Brésil, produira des alevins à partir d'oeufs qui seront placés dans de grandes enceintes océaniques, ce qui leur permettra de nager et de croître dans un environnement protégé et plus naturel. Au départ, 24 enceintes automatisées seront aménagées à l'intérieur des deux zones océaniques, qui comprennent des zones d'aquaculture écoresponsables. Les activités d'exploitation au Brésil devraient créer environ 300 à 500 emplois bien rémunérés au cours des huit prochaines années, une fois que la pleine capacité sera atteinte.

En septembre 2021, Forever Oceans figurait au palmarès des 25 entreprises les plus novatrices dans le domaine des produits de la mer du magazine Seafood Source.

À propos de Forever Oceans

Forever Oceans est un chef de file de l'innovation dans le domaine des produits de la mer durables. Notre mission est d'offrir au monde une nouvelle façon de produire des fruits de mer délicieux et durables bénéfiques pour les gens et la planète. Nous connaissons le poisson, nous connaissons la conservation et nous appliquons des innovations uniques. Nous utilisons notamment des enceintes renforcées où les tâches quotidiennes sont automatisées à l'aide de systèmes à la fine pointe. Celles-ci contribuent à l'efficacité et à l'intégration environnementale de nos activités, tout en soutenant les collectivités locales. Forever Oceans a récemment été nommée l'une des entreprises spécialisées dans les produits de la mer les plus novatrices aux États-Unis par Seafood Source.

Notre centre de recherche et de technologie est situé à Hawaï, et nous exerçons des opérations de pêche hauturière au Panama et au Brésil, et un projet d'expansion est prévu en Indonésie. Nos produits de la mer durables se retrouveront dans les restaurants américains au début de 2022. Pour en savoir plus sur Forever Oceans, visitez le ForeverOceans.com.

