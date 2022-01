Incident survenu à l'Établissement d'Edmonton





EDMONTON, AB, le 13 janv. 2022 /CNW/ - Le 8 janvier, une altercation physique est survenue entre deux détenus à l'Établissement d'Edmonton, un établissement à sécurité maximale. Les deux détenus ont été transportés à un hôpital communautaire aux fins d'évaluation et de traitement à la suite de cet incident. Un des détenus a reçu des soins pour des blessures et est retourné à l'établissement le même soir, tandis que l'autre détenu demeure à l'hôpital.

Les responsables de l'Établissement d'Edmonton ont procédé à l'isolement cellulaire dans la zone où l'incident est survenu, et les opérations ont été modifiées afin d'assurer la sécurité de l'établissement, du personnel et des détenus et de permettre au Service correctionnel du Canada (SCC) et au Service de police d'Edmonton de mener des enquêtes. À l'heure actuelle, l'établissement poursuit ses opérations selon un horaire modifié.

Les membres du personnel sont intervenus rapidement et le personnel correctionnel est formé pour gérer les situations difficiles et les régler rapidement en toute sécurité, sans que des employés ou des détenus soient blessés. Pendant ces situations, si les interventions verbales et les efforts déployés aux fins de la sécurité active se révèlent inefficaces pour éviter les blessures, les agents peuvent avoir recours à d'autres interventions, au besoin, pour résoudre l'incident.

Le SCC ne tolère pas la violence dans ses établissements. Des accusations criminelles et/ou des accusations d'infraction disciplinaire peuvent être portées contre toute personne impliquée dans des incidents violents. Assurer la sécurité des établissements, du personnel, des détenus et du public constitue une priorité pour le SCC.

Le SCC examine chaque incident de violence afin d'améliorer ses pratiques dans le but de prévenir et de régler ces situations, et il transmet tous les renseignements et les pratiques aux corps policiers et aux autres organismes et partenaires afin de prévenir ce genre de situations.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

