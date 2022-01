Piramal Pharma Solutions renforce ses capacités nord-américaines en ajoutant un compacteur à rouleaux à l'échelle commerciale/de développement à Sellersville, en Pennsylvanie





- L'extension comprend le Gerteis Macro-Pactor®, reconnu comme le leader du marché de la technologie de compactage à rouleaux

- Améliore les capacités de formulation par voie orale de doses solides de PPS en Amérique du Nord

MUMBAI, Inde, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La division Pharma Solutions (PPS) de Piramal Enterprises Limited, une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui que la société a ajouté une technologie de compactage à rouleaux à l'échelle commerciale/de développement à son usine de produits pharmaceutiques de Sellersville, en Pennsylvanie. L'ajout du Gerteis Macro-Pactor®, conçu pour gérer à la fois le compactage à rouleaux à l'échelle commerciale/de développement, renforce les capacités de granulation sèche et de mise à l'échelle du site. Les données du marché indiquent que plus de 20 % des nouvelles entités chimiques mises au point utilisent la technologie de compactage à rouleaux dans leur développement ou leur commercialisation. De plus, le compactage à rouleaux est une excellente technologie pour le traitement de certains ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA). La densification des poudres mélangées sèches est une capacité essentielle qui est nécessaire pour traiter les produits dont les propriétés d'écoulement des IPA sont médiocres et les cas où l'IPA est sensible à l'humidité. La granulation humide est parfois utilisée pour surmonter ces problèmes, mais de nombreux IPA ne sont pas propices à la granulation humide. Dans de tels cas, le compactage à rouleaux offre une option viable pour densifier les matériaux et générer des granulés qui peuvent être ensuite transformés en capsules ou en comprimés.

Peter DeYoung, PDG de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Dans le cadre de nos efforts visant à fournir des services complets de développement et de fabrication de médicaments à nos clients en Amérique du Nord et dans le monde entier, nous effectuons continuellement une vérification préalable interne de nos capacités. Après l'acquisition de notre site de Sellersville, nous avons cerné le besoin d'améliorer notre technologie de granulation sèche et nous avons mis en place un plan pour y parvenir. Ce n'est qu'une petite partie des efforts déployés pour reconnaître les besoins des clients dans le monde entier et fournir des solutions appropriées. »

Le Gerteis Macro-Pactor est un équipement polyvalent, qui permet de manipuler des lots de 100 à 300 grammes pour le développement à petite échelle ainsi que des plus grands volumes lorsqu'il est utilisé en mode continu. Basé sur les commentaires et les suggestions des clients, il est reconnu comme une excellente solution pour le développement à petite échelle nécessitant la technologie de compactage à rouleaux et des lots cliniques et commerciaux à plus grande échelle, à mesure que les composés progressent dans le cycle de développement.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'IPA et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'IPA très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finissage stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides puissants par voie orale. Notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie des médicaments, aux entreprises innovantes et génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

