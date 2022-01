L'obstructionnisme concernant les vaccins de l'UE est autodestructeur, annonce l'AHF





Un Ambassadeur de l'UE a rejeté l'appel de l'Inde à convoquer de toute urgence une conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), pour poursuivre le débat sur la proposition d'abandonner la protection des droits sur la propriété intellectuelle concernant les vaccins contre la COVID-19, le considérant prématuré. L'AIDS Healthcare Foundation (AHF) a qualifié cette position de l'UE de répréhensible et stupide.

« L'Europe scie la branche sur laquelle elle est assise. D'après l'OMC, le variant Omicron pourrait infecter 50 % des Européens au cours des deux prochains mois ; or, l'UE bloque la seule chose qui pourrait aider à mettre un terme au cycle constant des variants : l'accès élargi aux vaccins dans le monde entier », a déclaré le président de l'AHF, Michael Weinstein. « Face à ce genre de comportement faisant systématiquement obstruction à la science et la santé publique, la célèbre citation d'Albert Einstein semble parfaitement adaptée concernant l'UE : « La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. »

L'Inde et l'Afrique du Sud ont présenté à l'OMC une proposition de suspendre les protections de brevet, concernant les vaccins contre la COVID-19, il y a plus d'un an de cela. Tandis que les États-Unis et bien d'autres nations soutiennent cette mesure, l'UE et d'autres pays riches ont tout fait pour faire traîner le débat. Il reste à savoir si l'agitation sociale croissante en Europe, ajoutée aux chocs financiers provoqués par les confinements répétés suffiront à convaincre l'UE que le plan d'action actuel basé sur la thésaurisation des vaccins et le protectionnisme ne peut être maintenu dans un contexte de pandémie.

