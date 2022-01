Les exigences pour les camionneurs qui entreront au Canada seront en vigueur à partir du 15 janvier 2022





OTTAWA, ON, le 13 janv. 2022 /CNW/ - Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, ont fait cette déclaration aujourd'hui :

«?Le 19 novembre 2021, nous avons annoncé qu'en date du 15 janvier 2022, les catégories de voyageurs qui sont présentement exemptés des exigences pour entrer au pays ne pourront entrer sur le territoire que s'ils sont entièrement vaccinés avec l'un des vaccins approuvés pour entrer au Canada.

Plusieurs fournisseurs de services essentiels figurent parmi ces groupes, notamment les camionneurs. Soyons clairs : ceci n'a pas changé. Les renseignements partagés hier étaient erronés. Nos équipes ont communiqué avec des représentants de l'industrie pour s'assurer qu'ils ont les bons renseignements.

On ne peut pas refuser l'entrée au pays aux camionneurs canadiens non vaccinés; tout citoyen canadien, ou tout individu inscrit à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, a le droit d'entrer au pays.

Comme ce fut annoncé en novembre et comme nous l'avons communiqué à l'industrie récemment, les camionneurs canadiens non vaccinés devront répondre aux exigences de dépistage avant leur arrivée, à l'arrivée et au jour 8, et de quarantaine, dès le 15 janvier 2022.

La décision définitive portant sur l'entrée au pays et sur la quarantaine de l'individu revient au représentant du gouvernement en poste au point d'entrée, selon les renseignements qu'on lui présente.

Toute personne vaccinée qui présente des symptômes à son arrivée au Canada sera dirigée vers un représentant de l'Agence de la santé publique du Canada et devra s'isoler pendant 10 jours suivant l'apparition des premiers symptômes.

À compter du 15 janvier 2022, les ressortissants étrangers camionneurs non vaccinés ou partiellement vaccinés qui arrivent au Canada en provenance des É.-U. par voie terrestre seront renvoyés aux États-Unis.

Pour être admissible à entrer au Canada à titre de voyageurs entièrement vaccinés, les ressortissants étrangers camionneurs qui franchissent la frontière par voie terrestre doivent :

avoir reçu au moins deux doses d'un vaccin approuvé pour les voyages ou d'une combinaison de deux vaccins acceptés

Ou au moins une dose du vaccin Janssen de Johnson & Johnson

& Johnson avoir reçu leur seconde dose au moins 14 jours complets avant leur entrée au Canada

Par exemple : si un conducteur a reçu sa seconde dose le samedi 1 er janvier, peu importe l'heure, alors le dimanche 16 janvier est le premier jour de son admissibilité conformément à la condition des 14 jours.

janvier, peu importe l'heure, alors le dimanche 16 janvier est le premier jour de son admissibilité conformément à la condition des 14 jours. Avoir présenté tous les renseignements relatifs à COVID-19 requis au moyen d'ArriveCAN.

Le gouvernement du Canada continue d'accorder la priorité à la santé et à la sécurité des Canadiens et des Canadiennes dans son intervention contre la pandémie de COVID-19. Au fur et à mesure que la couverture vaccinale et que les taux de cas et d'hospitalisation évoluent, le gouvernement du Canada envisagera d'autres mesures ciblées aux frontières et le moment de les soulever ou de les modifier dans le but de protéger la population canadienne. »

