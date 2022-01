Retour de Scotia Global Asset Management sur NEO Bourse pour lancer 4 FNB d'investissement socialement responsable





NEO est fière d'accueillir à nouveau Scotia Global Asset Management ("Scotia GAM") sur la NEO Bourse, avec le lancement d'une gamme de FNB socialement responsables. Les FNB Scotia Responsible Investing visent à reproduire la performance d'une série d'indices de référence fournis par Solactive, qui applique des filtres d'investissement responsable afin d'exclure certains émetteurs en fonction de critères ESG. Les FNB sont sous-conseillés par State Street Global Advisors pour le compte de Scotia Global Asset Management.

Les quatre FNB Scotia Responsible Investing sont négociables dès aujourd'hui sous les mnémos suivants:

Scotia Responsible Investing Canadian Bond Index ETF - SRIB

Scotia Responsible Investing Canadian Equity Index ETF - SRIC

Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF - SRII

Scotia Responsible Investing U.S. Equity Index ETF - SRIU

"Chez Scotia Global Asset Management, nous incorporons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance au processus de prise de décisions et de conception de produits afin de générer une valeur à long terme pour nos clients", déclare Neal Kerr, responsable de Scotia Global Asset Management (Canada). "Nous avons le plaisir d'élargir notre gamme de solutions dédiées d'investissement responsable et de les référencer sur NEO ? une plateforme qui s'engage à promouvoir les choix ESG pour les investisseurs et le secteur des FNB dans son ensemble."

Les FNB Scotia Responsible Investing rejoignent ainsi une suite de 4 FNB Scotia Index Tracker, déjà référencés sur la NEO Bourse. Les investisseurs peuvent négocier les actions des FNB Scotia via leurs canaux habituels d'investissement, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet.

"Nous sommes fiers de collaborer à nouveau avec Scotia GAM à l'occasion du lancement d'une gamme de solutions socialement responsables sur la NEO Bourse",fait remarquer Jos Schmitt, PDG de NEO. "Ces nouveaux référencements sur NEO viennent valider la compétitivité et la protection tant attendues que nous apportons aux marchés de capitaux canadiens. Nous continuerons à lancer des innovations et des solutions de liquidités accrues pour aider les produits et les entreprises à prospérer."

La NEO Bourse accueille près de 200 référencements uniques, dont les FNB des plus grands émetteurs du Canada, et certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales parmi les plus innovantes. NEO traite environ 20% du volume total de courtage de FNB canadiens et près de 15% du volume total négocié sur l'ensemble des plateformes canadiennes. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres référencés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Rejoignez NEO sur: Site web | LinkedIn | Twitter | Instagram | Facebook

À propos de Scotia Global Asset Management

Scotia Global Asset Management comprend 1832 Asset Management L.P., une société en commandite, dont le commandité est détenu en exclusivité par la Banque Scotia. Scotia Global Asset Management offre un éventail de solutions de gestion, dont des fonds communs, des FNB et des solutions d'investissement pour les clients privés, les institutions et les programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques, avec un effectif de 90 000 employés et des actifs d'environ 1 200 milliards de dollars (au 31 octobre 2021). Dans l'esprit de notre mission d'entreprise, "pour l'avenir de tous", nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Rejoignez Scotiabank sur: Site web | Twitter | LinkedIn

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 17:35 et diffusé par :