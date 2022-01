La Chambre accueille positivement la levée du couvre-feu et l'extension du passeport vaccinal aux grandes surfaces





MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille positivement les annonces effectuées par François Legault, premier ministre du Québec, et Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

« L'annonce de la fin imminente du couvre-feu était attendue depuis plusieurs jours. À notre connaissance, aucune étude n'a prouvé l'efficacité d'une telle mesure pour contenir la propagation du virus Omicron. Nous appuyons également l'élargissement de l'exigence du passeport vaccinal pour avoir accès aux commerces à grande surface non essentiels. Nous soutenons l'objectif d'inciter un maximum de Québécois à se faire vacciner, ce qui diminuera la pression sur le système hospitalier. C'est une clé incontournable pour une reprise progressive des activités », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous invitons le gouvernement à annoncer rapidement son plan de réouverture des restaurants et des salles de spectacle. Le variant Omicron doit provoquer un changement d'approche à tous les niveaux. On doit cesser de fermer des pans de l'économie pour limiter les contacts, et plutôt agir par le biais de la vaccination, des tests rapides et des mesures d'isolement lorsque des symptômes apparaissent. Nous demandons qu'un plan clair soit communiqué rapidement par le gouvernement afin que ces secteurs puissent se préparer dès maintenant », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous demandons également au gouvernement de réévaluer rapidement l'obligation du télétravail et de préciser l'encadrement du retour au travail en présence. Depuis près d'un an, les entreprises ont dû naviguer dans un flou législatif quant à l'exigence de la vaccination pour leurs employés et, plus récemment, concernant l'utilisation des tests et la divulgation des résultats à l'employeur. Le gouvernement doit clarifier cette question et dédouaner les employeurs qui exigent la vaccination de leurs employés », a conclu Michel Leblanc.

