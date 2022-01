La solution intelligente d'alimentation pour les lames de troisième génération utilisant la technologie iSitePower conçue par China Mobile et Huawei a remporté le Golden Zizhu Award 2021





SHENZHEN, Chine, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La solution intelligente novatrice d'alimentation pour les lames (12 kW) de troisième génération, conçue par le China Mobile Design Institute et Huawei, a récemment remporté le Golden Zizhu Award 2021?Excellent Product Technical Solution pour sa structure simplifiée, sa conception écologique et son niveau d'intelligence élevé lors de la Conférence de l'industrie des communications de 2021 et de la 16e Conférence annuelle sur les technologies de communication en Chine. Ce prix est une référence de l'industrie en Chine.

En remplaçant les abris par des poteaux, le système intelligent d'alimentation pour les lames de 12 kW de troisième génération utilisant la technologie iSitePower redéfinit les sites

Un site de China Mobile à Pékin a été reconstruit à l'aide du système intelligent d'alimentation pour les lames de 12 kW de troisième génération et d'un système photovoltaïque. La salle d'équipements qui consomment de l'énergie d'origine est transformée en un site sur poteaux plus simple et plus vert ayant une puissance de 12 kW et un rendement élevé de 97 %. Des fonctions telles que l'échelonnement intelligent des pics reposant sur l'intelligence artificielle, l'écrêtement intelligent des pics, la mesure intelligente, le découpage de l'énergie et l'augmentation intelligente de la tension ont été mises en oeuvre. Ces caractéristiques permettent de supprimer la maintenance manuelle, de réduire les dépenses opérationnelles et de réduire considérablement la consommation d'énergie afin de produire de l'énergie propre et de consommer l'énergie efficacement. Une fois la reconstruction finie, les frais d'électricité sont réduits de 1 800 $, et les émissions de carbone de 6 tonnes par an, pour un déploiement de la 5G sans nouvelles dépenses opérationnelles.

La 5G présente de grands défis pour la conservation de l'énergie et la réduction des émissions de carbone. Le système intelligent d'alimentation pour les lames de 12 kW de troisième génération utilisant la technologie iSitePower permet de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone des transporteurs. Les services basés sur l'information fournis par le transporteur accélèrent davantage la transformation numérique et écologique de diverses industries. De cette façon, le système d'alimentation aide à atteindre les objectifs de pics et de neutralité en matière d'émissions de carbone. Grâce au prix de référence, China Mobile et Huawei continueront d'innover et d'accélérer la construction de réseaux propres et à faibles émissions de carbone pour fournir de meilleurs services de communication à la société.

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Nous comptons plus de 197 000 employés et opérons dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. À cette fin, nous favoriserons une connectivité omniprésente et favoriserons l'égalité d'accès aux réseaux ; amener le cloud et l'intelligence artificielle aux quatre coins de la planète pour fournir une puissance de calcul supérieure là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; créer des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; redéfinir l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus personnalisée pour les personnes dans tous les aspects de leur vie, qu'elles soient à la maison, au bureau ou en déplacement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Huawei en ligne à l'adresse suivante www.huawei.com ou suivez-nous sur :

