Le commerce de détail : un équilibre de plus en plus précaire

MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) exprime certaines inquiétudes quant à la décision du gouvernement du Québec d'imposer le passeport vaccinal à certains détaillants. Non seulement il s'agit d'une mesure complexe à appliquer dans le contexte d'une pénurie de main-d'oeuvre sans précédent, mais certains effets pervers dans l'application de cette directive sanitaire sont en outre envisageables. Le CCCD tient à souligner que les petits détaillants n'auront pas à assumer le poids de l'application de cette mesure.

« La responsabilité de devoir gérer des clients de moins en moins patients dans des files d'attente de plus en plus longues et inégales entre les commerces ajoutera une pression considérable sur les épaules d'employés qui sont déjà sous pression. Le secteur du détail aide les citoyens à se nourrir, à se vêtir et à se loger. La pénurie de main-d'oeuvre, fortement amplifiée par la crise actuelle, fragilise le délicat équilibre qui permet de maintenir un niveau minimal d'approvisionnement et de service pour les produits essentiels. De plus, les prochaines semaines seront cruciales sur le plan de l'absentéisme, on le voit bien », précise Michel Rochette, président du CCCD Québec.

« En limitant l'accès à certaines marchandises, même à des produits du secteur alimentaire, une pression encore plus grande sera ajoutée sur des infrastructures de livraison roulant à plein régime et sur les goulots d'étranglement en entrée de magasin, ce qui rendra la distanciation encore plus difficile à respecter. Nous nous inquiétons de la santé et de la sécurité des employés et des clients », poursuit M. Rochette.

Sachant que les commerces ne sont pas des lieux d'éclosion, le CCCD espère que cette mesure sera de courte durée et qu'elle permettra d'éviter des fermetures.

