La Halte du Coin poussée à une fermeture d'urgence à cause de la COVID-19





LONGUEUIL, QC, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Halte du Coin doit fermer ses portes d'urgence en raison de la COVID-19 et ce jusqu'à nouvel ordre, ce qui pourrait pousser des dizaines de personnes à la rue en cette période de grand froid. Ressource de première ligne en hébergement sur la Rive-Sud de Montréal, la Halte du Coin a en effet annoncé qu'elle doit interrompre ses activités comme centre de jour et d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance, précaire ou en détresse.

Nicholas Gildersleeve, directeur général de la Halte du coin, a déclaré : « Notre personnel est tout simplement à bout de souffle, parce que 18 de nos 24 employés de la ressource ont testé positifs à la COVID dans les dernières semaines. Depuis le début de la pandémie, nos intervenants offrent des services de première ligne à des personnes très susceptibles de contracter le virus, mais sans être adéquatement protégés. Trente de nos utilisateurs ont contracté la COVID. Le matériel de protection disponible est inadéquat compte tenu des risques et les tests rapides ont tardé à être distribué pour tester les employés. »

Le directeur général de l'organisme est très inquiet du sort qui sera réservé aux personnes en situation d'itinérance sur la Rive-Sud alors que les grands froids ne sont qu'à leurs débuts. Il a rappelé que depuis son ouverture, la Halte du Coin fonctionne au maximum de sa capacité et qu'il n'est pas exceptionnel que le personnel soit dans l'obligation de refuser des personnes, faute de places.

« Avec la pandémie qui perdure, les températures froides et le nombre croissant de personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance, il faut trouver des solutions rapides et efficaces pour soutenir et accompagner ces personnes » a-t-il conclu.

SOURCE Table Régionale des Organismes Communautaires et Bénévoles de la Montérégie (TROC-MONTEREGIE)

