Réouverture des commerces le dimanche et passeport vaccinal ciblé : soulagement pour de nombreux entrepreneurs, selon la FCCQ





MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille avec soulagement l'annonce de la fin de la fermeture obligatoire des commerces le dimanche et du couvre-feu, ainsi que l'exemption accordée aux épiceries, aux pharmacies et aux plus petits commerces concernant le passeport vaccinal.

« Les annonces d'aujourd'hui envoient un signal important : le pic de la 5e vague est atteint et les mesures restrictives imposées aux commerces peuvent commencer à être levées. La fermeture obligatoire des commerces le dimanche n'était ni souhaitée, ni souhaitable. La dernière chose dont les entreprises ont besoin en ce moment, c'est de davantage de contraintes sur leurs opérations. Nous sommes donc satisfaits de voir cette mesure être abandonnée après seulement trois semaines », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

L'annonce de la fin du couvre-feu et du retour en classe des élèves à compter de lundi prochain permet aussi d'entrevoir un retour à un rythme de vie plus normal, ce qui est souhaitable tant pour le dynamisme économique que pour la réussite éducative, la conciliation famille-travail et la santé mentale, selon la FCCQ.

« L'élargissement du passeport vaccinal à compter du 24 janvier constitue assurément un fardeau supplémentaire imposé aux commerces de plus de 1 500 m2. Ceci étant dit, le gouvernement a entendu notre message sur la difficulté d'application d'une telle mesure dans les petits commerces. L'exemption accordée aux épiceries et aux pharmacies est aussi la bienvenue », a souligné M. Milliard.

« La prochaine étape de l'assouplissement des mesures sanitaires devra être la réouverture des entreprises qui sont actuellement complètement fermées. Les salles à manger des restaurants, les salles de spectacle, les cinémas et les arénas, notamment, exigeaient déjà le passeport vaccinal et demeurent des lieux sécuritaires pour la clientèle. Il faut permettre aux dirigeants de ces établissements de prévoir leur réouverture et de les rassurer sur les événements prévus dans les prochaines semaines qui sont présentement menacés d'annulation ou de report », a demandé M. Milliard.

