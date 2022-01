Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 14 janvier 2022

9 h 15

Le premier ministre, accompagné de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, se joindra virtuellement au premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, et à la ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, Becky Druhan, pour faire une annonce sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, sera aussi présent.