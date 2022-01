LD Systems® lance sa campagne « Your Sound. Our Mission. »





Le fabricant et distributeur de produits audio professionnels établi en Allemagne LD Systems® prend de l'expansion en Amérique du Nord et réitère son engagement envers les DJ et musiciens mobiles grâce à une nouvelle campagne

NEU-ANSPACH, Allemagne, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- LD Systems®, un fabricant et distributeur de produits audio professionnels établi en Allemagne, annonce aujourd'hui sa campagne de marketing numérique « Your Sound. Our Mission. », qui vise à joindre un groupe croissant d'utilisateurs clés, notamment des DJ et musiciens mobiles de tous horizons. Cette campagne permettra à LD Systems® de renforcer sa position de chef de file mondial des technologies du son en mettant en vedette des utilisateurs de LD Systems® qui font valoir la marque pour ses produits uniques et axés sur l'utilisateur.

Depuis sa création en 2002, LD Systems® donne aux DJ et musiciens de tous horizons les moyens de cultiver leur passion pour le son à l'aide de solutions audio axées sur l'utilisateur. Avec un éventail de plus de 300 produits conçus en Allemagne et distribués dans le monde entier, l'entreprise permet aux utilisateurs de vivre des moments uniques d'unité. La campagne de marketing numérique « Your Sound. Our Mission. » comprend une vidéo phare de 60 secondes intitulée « Your Sound.Our Mission.| A Declaration of Love to Mobile DJs and Musicians » ainsi qu'une page de destination. Disponible en six langues, la vidéo phare met en vedette du contenu généré par de véritables DJ et musiciens mobiles, lesquels utilisent l'éventail diversifié de solutions audio de LD Systems® pour se produire en concert, donner des prestations de DJ, animer des mariages et plus encore.

« La campagne vise à sensibiliser les DJ et les musiciens aux façons dont LD Systems® soutient leur travail à l'aide de solutions comme des dispositifs de sonorisation, des moniteurs intra-auriculaires et plus encore, a déclaré Baptiste Languille, gestionnaire principal du marketing de marque chez LD Systems®. La campagne témoigne de notre engagement à fournir des solutions qui permettent à nos utilisateurs de créer le son précis qu'ils veulent, avec les caractéristiques exactes dont ils ont besoin. »

Les produits les plus vendus de LD Systems®, qui connait actuellement une expansion rapide en Amérique du Nord, se distinguent par leur fiabilité, leur performance et leur convivialité. Voici certains des produits qui connaissent le plus de succès en Amérique du Nord :

MAUI Series ? les systèmes de colonnes MAUI offrent des solutions de sonorisation compactes et complètes qui sont faciles à transporter, qui peuvent être configurées en quelques secondes seulement et qui se fondent dans n'importe quel espace avec élégance.

MAUI 44 G2 ? cette colonne de sonorisation propose la combinaison ultime entre un son puissant et une conception intuitive.

44 G2 ? cette colonne de sonorisation propose la combinaison ultime entre un son puissant et une conception intuitive.

MAUI 5 GO 100 ? compagnon idéal des utilisateurs qui accordent une priorité absolue à la portabilité, le MAUI 5 GO 100 allie une longue autonomie à un design léger et produit un son cristallin en tout lieu.

MAUI 5 GO 100 ? compagnon idéal des utilisateurs qui accordent une priorité absolue à la portabilité, le MAUI 5 GO 100 allie une longue autonomie à un design léger et produit un son cristallin en tout lieu.

ICOA Series ? destinés aux musiciens et DJ passionnés, les haut-parleurs ICOA produisent des basses riches et profondes et sont assez polyvalents pour être utilisés comme haut-parleurs, satellites ou boîtiers de moniteur large bande.

? destinés aux musiciens et DJ passionnés, les haut-parleurs ICOA produisent des basses riches et profondes et sont assez polyvalents pour être utilisés comme haut-parleurs, satellites ou boîtiers de moniteur large bande. U500 Series ? grâce à ces systèmes sans fil sophistiqués et abordables, les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la fiabilité et de la convivialité des microphones, des transmetteurs de poche et des moniteurs intra-auriculaires lorsqu'ils se produisent en direct.

Alors que la reprise des événements en personnes permet aux DJ et aux musiciens de renouer avec la scène, LD Systems® s'efforce de satisfaire les différents besoins des artistes, qu'ils soient en train de faire une tournée mondiale, de se produire dans un café ou de donner un concert intimiste, en mettant au point un équipement adapté qui les aide à trouver leur son.

« LD Systems® accorde depuis toujours la priorité à l'utilisateur, a indiqué Kati Eismann, directrice du marketing mondial chez l'Adam Hall Group. À mesure que LD Systems® poursuit sa croissance et son évolution, nous continuerons d'intégrer davantage les commentaires des utilisateurs et les résultats des essais sur le terrain dans notre processus de développement. Nous avons comme mission de fournir un son parfait à nos utilisateurs et le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de les écouter. Notre nouvelle campagne vise à communiquer ce message. »

Regardez la vidéo phare « Your Sound. Our Mission. » sur YouTube et explorez la page de destination de la campagne à l'adresse suivante : LD-Systems.com/yoursoundourmission. Les produits LD Systems sont disponibles en vente sur LD-Systems.com et auprès de multiples détaillants en Amérique du Nord, dont Musician's Friend et Guitar Center.

À propos de LD Systems®

Fondé en Allemagne, LD Systems® est un fabricant et distributeur professionnel de produits audio. L'entreprise compte dans son éventail de produits des systèmes de sonorisation, des haut-parleurs sophistiqués et des subwoofers hautement performants, innovants et conviviaux destinés aux événements et installations en direct. Elle propose également des microphones sans fil et des moniteurs intra-auriculaires qui offrent aux artistes et aux conférenciers une liberté de mouvement et une fiabilité totales. La performance, la fiabilité, la convivialité et une silhouette épurée sont les marques de fabrique de LD Systems®. Fidèle à sa devise de marque, « Your Sound. Our Mission. », LD Systems® permet à chaque musicien, DJ, organisateur d'événements et planificateur d'installation de créer et d'exprimer ses idées sonores librement, comme bon lui semble. LD Systems® fait partie du groupe primé, l'Adam Hall Group. Pour en savoir plus, rendez-vous sur LD-Systems.com ou suivez-nous sur Facebook, YouTube et Instagram.

Contacts pour les médias :

Demonstrate PR, représentant l'Adam Hall Group et LD Systems® en Amérique du Nord

Zach Barker

adamhall@demonstratepr.com

415-400-4214

Gestionnaire mondiale des médias, Adam Hall Group

Petra Mickalova

Petra.Mickalova@adamhall.com

+4915290018591

Vidéo ? https://www.youtube.com/watch?v=dRdXMfQohmI

Logo ? https://mma.prnewswire.com/media/1722266/LD_Systems_Logo.jpg

