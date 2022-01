Baqsimi® (glucagon nasal), traitement de secours en cas d'hypoglycémie sévère, maintenant couvert par tous les programmes de prestations fédéraux





TORONTO, le 13 janv. 2022 /CNW/ - C'est avec grand plaisir que Lilly Canada annonce que depuis le 1 janvier 2022, Baqsimi (poudre nasale de glucagon) est maintenant couvert par tous les programmes fédéraux de prestations de santé, y compris le Programme des services de santé non assurés (SSNA), Anciens Combattants Canada (ACC) et Service correctionnel Canada (SCC).

Baqsimi est indiqué pour le traitement des réactions hypoglycémiques sévères chez les patients de quatre ans et plus atteints de diabète sucré qui prennent de l'insuline, lorsqu'une altération de la conscience empêche la prise de glucides par voie orale.

« Le diabète touche un Canadien sur trois, et nous savons que de nombreux facteurs contribuent à la réussite de la prise en charge de la maladie, notamment l'accès aux nouveautés sur le plan des traitements, des fournitures et des technologies », explique Rhonda Pacheco, directrice générale, Lilly Canada. « Nous sommes très heureux que les Canadiens qui en ont besoin et qui y sont admissibles aient dorénavant accès à cet important traitement de secours. Les patients et leurs soignants bénéficieront ainsi d'une protection en cas d'hypoglycémie sévère. »

« Il est crucial d'améliorer l'accès pour les patients canadiens qui sont à risque de complications du diabète », souligne le Dr Stuart Ross, endocrinologue et professeur clinicien de médecine à l'Université de Calgary. « La menace d'un épisode d'hypoglycémie sévère est une réalité quotidienne pour les personnes atteintes de diabète, et ce traitement de secours améliore considérablement la sécurité et les soins pour les populations de patients qui n'ont pas accès à des services d'urgence et à une aide immédiate, comme les communautés éloignées des Premières Nations. »

Comme les programmes de prestations fédéraux couvrent maintenant Baqsimi pour les patients admissibles, Lilly a très hâte de travailler avec les provinces pour rendre Baqsimi disponible dans ces administrations.

À propos de Baqsimi

Baqsimi est une forme de glucagon facile à transporter et prête à l'emploi, qui ne nécessite ni reconstitution ni amorçage. Il est administré en une seule dose fixe de 3 mg qui est vaporisée dans le nez, où il est absorbé. Baqsimi n'a pas besoin d'être réfrigéré et peut être entreposé à des températures allant jusqu'à 30 °C/86 °F dans son tube sous pellicule plastique. Baqsimi est indiqué pour le traitement des réactions hypoglycémiques sévères chez les patients de quatre ans et plus atteints de diabète sucré qui prennent de l'insuline, lorsqu'une altération de la conscience empêche la prise de glucides par voie orale. Cette formule médicamenteuse a été découverte au Canada.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca/fr.

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 15:13 et diffusé par :