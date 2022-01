TherAppX lance AppGuide, la plus importante ressource au sujet des applications mobiles en santé en Amérique





QUÉBEC, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Près de deux ans après avoir été sélectionnée par le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) pour un projet pilote visant à supporter par les applications mobiles en santé les patients contactant les Centres de Prévention du Suicide du Québec (CPS), TherAppX lance AppGuide , une plateforme web permettant de trouver de l'information fiable et continuellement mise à jour sur plus de 5000 applications mobiles en santé disponibles au Canada.

Cette ressource unique vise à permettre aux patients de prendre une décision informée en regard de l'utilisation d'une application santé dans une quantité croissante de conditions de santé, notamment la gestion du stress et des troubles de l'humeur. Pour ce faire, elle regroupe et vulgarise des informations difficiles à trouver au sujet de chaque application, telles que les conditions de santé qu'elle vise soutenir et les autorisations qu'elle exige (accès à l'appareil photo, au carnet de contacts, etc.).

Des auto-soins intelligents et personnalisés

Par l'entremise d'un système de points fortement inspiré du nouveau standard ISO 82304-2 , les patients y sont en mesure d'identifier les qualités et les défauts de chaque application s'offrant à eux. Ils peuvent alors choisir avec soin et en toute connaissance de cause une ou plusieurs applications leur permettant d'améliorer leur santé, que ce soit de manière autonome ou en partenariat avec leur équipe de soins.

Citations

«Nous avons beaucoup appris en lançant l'année dernière notre premier produit destiné aux professionnels de la santé, TherAppX Core, qui est maintenant utilisé par des cliniciens d'un peu partout au Canada et même aux États-Unis. Avec AppGuide, nous serons en mesure de générer un impact positif sur la vie des patients d'ici et de démontrer notre expertise en évaluation des technologies numériques de la santé, créneau que nous comptons bien dominer en Amérique du Nord.» - Alexandre Guertin, Directeur de la technologie

«Nous avions très hâte de lancer ce nouveau produit, qui permet dès maintenant de supporter notre système de santé et les professionnels qui y travaillent. AppGuide encourage les patients à pratiquer les auto-soins de façon sécuritaire pour des patients qui vivent avec le diabète, l'anxiété, les troubles de l'humeur, ou même le cancer. En tant que pharmacien, j'ai toujours apprécié faire une différence dans la vie des patients. Avec AppGuide, nous aurons un impact positif chez des milliers de patients, chaque jour.» - Michaël Cardinal, Directeur des opérations cliniques

À propos de TherAppX

TherAppX est un chef de file dans l'évaluation des technologies numériques de la santé en Amérique. Depuis 2018, elle a effectué l'évaluation et la dissémination efficace et responsable de technologies en supportant des organisations gouvernementales, des assureurs privés, des fournisseurs de soins (ex.: hôpitaux, cliniques médicales), des professionnels de la santé en pratique autonome et des patients.

