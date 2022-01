TheMathCompany annonce un investissement de 50 millions de dollars de Brighton Park Capital





TheMathCompany, une société internationale de conseil en analyse et ingénierie des données qui s'associe à des entreprises pour améliorer leurs capacités d'analyse, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 50 millions de dollars d'investissements. Le tour de financement a été mené par Brighton Park Capital, une société d'investissement spécialisée dans la collaboration avec des entreprises en phase de croissance dans le domaine des logiciels, des soins de santé et des services technologiques. L'investisseur existant, Arihant Patni, a également participé à ce tour de financement. L'investissement minoritaire permettra d'accélérer l'expansion de TheMathCompany sur les marchés américains et européens et améliorer sa plateforme exclusive de nouvelle génération, Co.dx, qui crée de la valeur pour les entreprises grâce à des analyses rapides et adaptées aux besoins.

Fondée par des leaders du secteur, Sayandeb Banerjee, Aditya Kumbakonam et Anuj Krishna, TheMathCompany est une entreprise à forte croissance qui emploie près de 1 000 scientifiques, ingénieurs et experts en données. L'entreprise représente et crée des partenariats avec des clients du Fortune 500 dans les secteurs des produits de grande consommation, de la vente au détail, de la pharmacie, de l'automobile, de la technologie et de la fabrication aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. En offrant aux clients un ensemble de capacités diversifié, alimenté par Co.dx, l'entreprise met en oeuvre des initiatives dans le domaine de la science et de l'ingénierie des données à tous les niveaux de l'entreprise, notamment le marketing, la chaîne d'approvisionnement, la R&D et la finance. Le modèle hybride de TheMathCompany permet d'uniformiser Co.dx avec une approche de conseil complète qui fournit des analyses personnalisées ultra-modernes et des actifs orientés IA, afin que les clients puissent appliquer des décisions commerciales couronnées de succès et stratégiques.

« Nous sommes très heureux d'annoncer l'investissement de Brighton Park Capital », a déclaré Sayandeb Banerjee, CEO de TheMathCompany. « La vaste expertise de l'entreprise dans le secteur des technologies et son excellente réputation en matière de développement d'entreprises internationales seront déterminants pour notre croissance », a déclaré Sayandeb Banerjee, CEO de TheMathCompany ».

« Nous nous réjouissons de nous associer aux fondateurs et à toute l'équipe de TheMathCompany pour soutenir sa croissance continue », a déclaré Mark F. Dzialga, associé directeur de Brighton Park Capital. « TheMathCompany est bien positionnée pour s'assurer un succès durable puisqu'elle consolide la reconnaissance de sa marque et se développe sur les marchés américains et européens, en soutenant ses clients qui cherchent à s'acquitter de leur mission en créant de la valeur grâce à l'analyse des données ».

« TheMathCompany est en passe de devenir l'une des plus grandes entreprises mondiales de conseil en données et en analyse, soutenue par une équipe d'ingénieurs et de scientifiques de classe mondiale, et complétée par la puissance de la plateforme Co.dx afin que ses clients puissent créer davantage de valeur, plus rapidement. L'idée de m'associer avecSayandeb, Aditya et Anuj suscite un énorme enthousiasme pour saisir les importantes opportunités à venir », a déclaré Jeff Machlin, associé de Brighton Park. Dans le cadre de la transaction, Jeff Machlin rejoindra le conseil d'administration.

« Alors que la plupart des acteurs du secteur ont mis des décennies pour parvenir à notre taille, il nous a fallu cinq ans pour développer cette solide assise. Ce partenariat avec Brighton Park Capital accélérera encore notre objectif qui est de devenir le premier cabinet de conseil en analyse mondiale », a déclaré Aditya Kumbakonam, Chief Customer & Growth Officer chez TheMathCompany. « À mesure que nous nous développons et que nous évoluons, cet investissement nous permettra de continuer à offrir un service de haut niveau et une qualité constante à nos clients ».

Anuj Krishna, Chief Product Officer de TheMathCompany, a déclaré : « Avec un investisseur comme Brighton Park Capital, nous sommes impatients à l'idée de poursuivre nos efforts en créant de meilleures opportunités pour nos employés et en faisant évoluer leurs carrières, tout en développant l'entreprise sur le marché international. TheMathCompany continuera à investir massivement dans Co.dx, un différenciateur important et significatif qui s'inscrit dans notre parcours pour aider les entreprises à se développer et à résoudre les problèmes plus rapidement ».

TheMathCompany recrute des scientifiques des données et des ingénieurs de premier plan à l'échelle mondiale, mais également des talents émergents sortant d'universités de renom. Les nouvelles recrues participent à un programme complet d'intégration et de formation à l'accélérateur de croissance interne de l'entreprise, Co.ach. Le programme est conçu pour permettre aux employés de se perfectionner dans toutes les disciplines de l'analyse et de s'adapter à la dynamique du secteur en constante évolution. Outre le fait de favoriser le développement continu de la carrière, l'entreprise motive les employés avec un programme d'actionnariat qui leur permet de participer à la croissance continue et à la réussite future de TheMathCompany.

Avendus Capital a agi en tant que conseiller financier et Shardul Amarchand Mangaldas & Company en tant que conseiller juridique auprès de TheMathCompany. Bharucha & Partners et Paul Weiss ont agi en tant que conseillers juridiques de Brighton Park Capital.

À propos de TheMathCompany

TheMathCompany est une entreprise internationale d'analyse et d'ingénierie des données qui s'associe à des entreprises classées au Fortune 500 ou similaires afin d'améliorer leurs capacités analytiques, grâce à des actifs, des talents et des processus basés sur la propriété intellectuelle, qui fournissent des solutions accélérées et centrées sur l'humain. TheMathCompany a été reconnue comme l'une des entreprises de conseil en analyse à la croissance la plus rapide au monde et et figure parmi les entreprises à forte croissance sur la liste des champions de la croissance 2021 de Nikkei-FT-Statista, dans le rapport AI Gamechangers 2021 de NASSCOM et dans l'évaluation PEAK Matrix ® 2021. En fournissant une gamme holistique de services dans les domaines de l'ingénierie des données, de la science et de la réalisation de projets uniques, l'entreprise perturbe le secteur de l'analyse. Pour de plus amples informations sur TheMathCompany, veuillez consulter le site à l'adresse www.themathcompany.com.

À propos de Brighton Park Capital

Brighton Park est une société d'investissement basée à Greenwich, dans le Connecticut, spécialisée dans les logiciels, les soins de santé et les services orientés technologie. La société investit dans des entreprises qui fournissent des solutions hautement innovantes en partenariat avec d'excellentes équipes de gestion. Brighton Park apporte une valeur ajoutée ciblée qui répond aux besoins uniques de chacune de ses entreprises. Pour de plus amples informations sur Brighton Park, veuillez consulter le site à l'adresse www.bpc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 14:05 et diffusé par :