TUMI PRÉSENTE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA COLLECTION ALPHA BRAVO ET SON ÉQUIPE





NEW YORK, 13 janvier 2022 /CNW/ - Célébrant plus d'une décennie d'innovation et de conception de style utilitaire, la dernière évolution de la collection Alpha Bravo de TUMI se poursuit avec la brillante campagne Life in Forward Motion. La collection est composée de styles entièrement nouveaux, axés sur la modularité, la viabilité et la durabilité. Elle présente plus d'une vingtaine de nouveaux produits, y compris des sacs à dos, des sacs à longue courroie, des harnais de poitrine, des sacs à dossiers, des polochons et des sacs à bandoulière. Certains sacs seront offerts en plusieurs coloris saisonniers qui feront passer l'inspiration militaire au niveau supérieur et seront fabriqués en tissu Ripstop durable inspiré par le tissu robuste des parachutes. De nombreux modèles présentent une partie principale constituée d'un tissu fait de matériaux recyclés, qui est encore plus durable que le nylon balistique exclusif de la marque. La doublure de presque tous les modèles est également faite de matériaux recyclés, et la qualité conçue pour durer de la collection améliore davantage sa durabilité.

Conformément au principe « tout et partout » de la collection Alpha Bravo, chaque modèle est compatible avec les nouveaux accessoires de voyage de la gamme TUMI+, qui constitue tout un écosystème modulaire pouvant être utilisé pour personnaliser votre sac en fonction de vos besoins personnels et qui complète un mode de vie vigoureux. TUMI+ complète non seulement la collection Alpha Bravo, mais aussi de nombreux autres produits du portefeuille de TUMI au moyen de dispositifs de fixation en série, de crocs en G et de mousquetons.

Ce printemps, TUMI présentera sa collection Alpha Bravo dans une série de quatre courts métrages mettant en vedette une équipe de célébrités internationales connue sous le nom de « TUMI Crew ». Filmée à New York et à Londres, la campagne qui se déroule sur deux continents est racontée du point de vue d'éminents réalisateurs d'Autobahn et d'Andy Madeleine. La campagne dépeint de façon authentique la façon dont ces vedettes aux multiples talents incarnent Life in Forward Motion grâce à la collection Alpha Bravo.

Le volet 1, qui met en vedette le pilote de F1 et joueur Lando Norris, débute le 11 janvier 2022 et présente le sac à dos Navigation, le sac de voyage Mason et le sac de ceinture Classified. Le champion junior de Formule 1 qui a fini cinq fois sur le podium a commencé sa carrière de pilote dès l'âge de 7 ans, et il est devenu le plus jeune champion mondial de karting à l'âge de 14 ans. Il a rejoint la Formule 1 en tant que plus jeune pilote britannique de Formule 1 à l'âge de 19 ans. Après être monté plusieurs fois sur le podium et avoir réalisé les tours les plus rapides et décroché une position de tête, il est à présent bien placé pour devenir un champion mondial de formule 1.

Le volet 2, qui met en vedette Son Heung-Min, joueur de soccer professionnel et modèle exemplaire, débutera le 27 janvier 2022 et présentera les sacs à dos Logistic et Navigation et le fourre-tout Liaison. M. Son fait partie intégrante du Tottenham Hotspur Football Club et il est le capitaine de l'équipe nationale de soccer sud-coréenne. En 2019, M. Son est devenu le joueur asiatique ayant obtenu le meilleur score dans le cadre de la Ligue des champions, après quoi il est devenu le premier joueur asiatique à marquer plus de 50 buts dans la Premier League en 2020. M. Son a été nommé meilleur joueur de soccer en Asie à six reprises. Avec une attitude humble et insouciante, sa popularité transcende tout le monde et rassemble les admirateurs.

Le volet 3, qui met en vedette Anthony Ramos, acteur, interprète et musicien récipiendaire d'un prix Grammy et nommé aux Golden Globes et aux Emmy Awards, sera lancé le 7 février 2022 et présentera le sac de poitrine saisonnier Recruit, le sac à dos Ally et le sac Transport. Narrateur, visionnaire et créateur, M. Ramos a récemment publié son deuxième album, « Love and Lies », qui décrit des émotions brutes en musique. Après avoir fait la couverture du Hollywood Reporter et du Time Magazine, M. Ramos a figuré sur la prestigieuse liste « Next » du TIME 100, qui met en lumière les chefs de file émergents qui façonnent l'avenir.

Le volet 4, qui met en vedette Gracie Abrams, chanteuse-compositrice renommée, commencera le 8 mars 2022 et présentera le sac à longue courroie Platoon, le sac en bandoulière Junior et le sac à dos Search. En plus d'avoir été nommée artiste à ne pas manquer par des médias de goût comme Pigeons & Planes, Fader et i-D et reconnue comme faisant partie des sept musiciennes remarquables par Vogue UK, Gracie Abrams a désormais de nombreux adeptes captivés par la force de ses paroles émotionnelles et intimes et sa sensibilité personnelle. Avec son plus récent projet, This Is It Feel Like, Gracie Abrams apporte son introspection brute aux expériences émotionnelles les plus intimes. Gracie Abrams prépare une tournée en Amérique du Nord et en Europe qui aura lieu au début de l'année 2022.

Les événements prévus pour accompagner le lancement incluent des apparitions expérimentales dans le monde entier mettant en vedette des éléments uniques de la Tumi Crew et apportant un regard immersif sur la collection Alpha Bravo. TUMI lancera l'expérience au Dubai Mall aux Émirats arabes unis du 8 au 14 février 2022.

« Il était important pour nous de représenter les piliers et les valeurs de base de TUMI dans cette campagne en présentant notre récit de manière pertinente et perturbatrice. La campagne Life In Forward Motion de TUMI présente notre marque de façon authentique à travers le prisme de quatre vies uniques à multiples facettes, en illustrant leurs aspirations, leurs ambitions et leurs défis. Comme la collection Alpha Bravo, la TUMI Crew cherche toujours à atteindre l'excellence », a expliqué Jill Krizelman, vice-présidente principale du commerce électronique et de la mise en marché de TUMI.

Victor Sanz, directeur de la création de TUMI, a ajouté : « La façon dont nous interagissons lors de nos voyages a subi un changement majeur au cours des deux dernières années. Nous avons vu là une occasion de recentrer la collection Alpha Bravo pour l'adapter à nos clients d'aujourd'hui. Nous avons étudié ce qui est vraiment important pour nos clients et la façon nous pouvions intégrer cela au lancement de cette collection. Nous devions réellement nous immerger dans leurs besoins, non seulement d'un point de vue commercial, mais aussi en prenant leur style de vie en compte, en sachant qu'ils vivent aussi leurs passions. »

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie lors de vos déplacements. En alliant une fonctionnalité impeccable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaire à vie de personnes dynamiques dans la poursuite de leurs passions. La marque est vendue dans plus de 75 pays, dans environ 2 000 points de vente.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TUMI, consultez le www.TUMI.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723962/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_RGB_300_9x16.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723963/TUMI_ALPHA_BRAVO_0771_02_9x16.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723964/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_3_RGB_300_9x16.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723965/TUMI_ALPHA_BRAVO_0822_03_9x16.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723966/TUMI_ALPHA_BRAVO_1179_02_9x16.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723967/TUMI_Alpha_Bravo_Gracie_Platoon_Sling_RGB_72.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723968/Tumi_Alpha_Bravo_Son_Liaison_Tote_RGB_72.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1723969/Tumi_Alpha_Bravo_Anthony_Chest_Pack_RGB_72.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

