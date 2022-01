Initiative pour la création rapide de logements - La Ville de Montréal cède un terrain pour la création de 15 nouveaux logements sociaux dans Verdun





MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Agissant de façon proactive pour répondre aux besoins pressants de la métropole en matière de logements sociaux et abordables, la Ville de Montréal cède un terrain à l'organisme à but non lucratif Maison Cross Roads afin de permettre la construction de 15 nouveaux logements pour personnes vulnérables dans l'arrondissement de Verdun.

Ainsi, la Ville cède, sans contrepartie monétaire, un terrain de stationnement tarifé afin de faciliter la réalisation de ce projet financé par le gouvernement du Canada via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant la première phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Le gouvernement du Québec allouera aux ménages admissibles un supplément au loyer. À terme, ce projet accueillera des hommes et des femmes judiciarisés âgés de 50 ans et plus et aura pour effet de faciliter leur réintégration sociocommunautaire.

« Notre administration travaille sans relâche pour accroître la réalisation de logements sociaux et communautaires, qui sont les catalyseurs d'une mixité sociale si essentielle à la réussite du développement urbain. En appuyant le projet de la Maison Cross Roads, nous réaffirmons notre volonté de développer des milieux de vie inclusifs et durables où règne un fort soutien communautaire. La création d'un tel environnement contribue à la réinsertion de ces hommes et de ces femmes, en plus d'améliorer leurs conditions de vie », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques.

« Avec mon équipe, je me suis engagée à offrir un milieu de vie mixte et inclusif à toutes les Verdunoises et à tous les Verdunois. Pour y arriver, un travail de collaboration avec les organismes locaux est crucial, et cette entente avec la Maison Cross Roads illustre tout le bénéfice qu'une telle mobilisation peut avoir sur notre communauté. Il faut soutenir ces organismes qui offrent des services essentiels à une clientèle ciblée. C'est en agissant ainsi qu'on s'assurera que Verdun demeure un milieu dynamique, accessible et sécuritaire », a expliqué Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun.

Pour l'ensemble des projets de l'ICRL, la Ville de Montréal accompagne les organismes porteurs tout au long de leur projet. En plus d'offrir un soutien technique, la Ville s'assure de la viabilité des projets et du maintien à long terme du caractère abordable des logements. Au total, une douzaine de projets, représentant plus de 250 unités, sont subventionnés grâce à la contribution financière de 56,8 M$ du gouvernement du Canada, dans le cadre du volet « grandes villes » de l'Entente Canada-Québec concernant l'ICRL, et au soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

