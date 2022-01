Le 27 janvier est la Journée nationale de la vaccination pour les enfants





TORONTO, le 13 janv. 2022 /CNW/ - Un groupe d'organisations à travers le Canada dont LaSciencedAbord, Santé des enfants Canada et the Sandbox Project ont uni leurs forces pour faire du jeudi 27 janvier la Journée nationale de la vaccination pour les enfants . Cette journée réunira l'industrie, communicateur·ices et expert·es de toutes les disciplines afin de sensibiliser la population sur l'immunisation des enfants, qui représentent le groupe de personnes le moins vacciné au Canada.

Activités et ressources durant la Journée nationale de la vaccination pour les enfants

LaSciencedAbord organisera une discussion ouverte nationale et gratuite sur la vaccination des enfants à 17h HNP/20h HNE/21h HNA, en anglais. Cet évènement en direct répondra aux questions des enfants, des soignant·es et des éducateur·ices sur les vaccins et la pandémie actuelle de COVID-19.

Le panel de spécialistes est constitué de :

Dre Katherine Smart , Pédiatre et présidente de l'Association médicale canadienne

Pédiatre et présidente de l'Association médicale canadienne Dre Nisha Thampi , Médecin spécialiste en maladies infectieuses pédiatriques au CHEO

Médecin spécialiste en maladies infectieuses pédiatriques au CHEO Dr Manish Saderangani , Chaire de la famille Sauder en maladies infectieuses pédiatriques à l'Université de la Colombie-Britannique

, Chaire de la famille Sauder en maladies infectieuses pédiatriques à l'Université de la Colombie-Britannique Dre Christine Chambers , Psychologue et directrice scientifique de l'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents des IRSC et de Solutions pour la douleur chez les enfants

, Psychologue et directrice scientifique de l'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents des IRSC et de Solutions pour la douleur chez les enfants L'événement sera organisée par Erica Ehm , entrepreneure et fondatrice du Yummy Mummy Club

Santé des enfants Canada propose un atelier pédagogique gratuit (en anglais) directement adressé aux professionnel·les de la santé. Cette conférence d'une journée est une collaboration entre Santé des enfants Canada et Solutions pour la douleur chez les enfants, co-animée par le Stollery Children's Hospital et les services de santé d'Alberta. Cet évènement offrira aux professionnel·les de la santé les compétences, les outils et les informations nécessaires pour promouvoir et fournir en toute confiance les vaccins aux enfants et à leurs familles.

Les conférencier·ères invité·es sont :

The Sandbox Project et le Young Canadians Roundtable on Health (YCRH) ont mis en place une base de données contenant les ressources nécessaires aux enfants et aux parents pour les sensibiliser à la sûreté des vaccins, et ainsi se sentir plus à l'aise lorsqu'ils prendront leur rendez-vous.

Nous invitons toutes les organisations et influenceur·euses Canadien·nes à participer à cette journée avec leurs propres initiatives, et également en partageant les activités et ressources déjà prévues en utilisant le hashtag #KidsVaccinesDay. Visitez notre site web pour plus de ressources et d'informations.

